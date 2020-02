Sorvisto ja Raitala kahden voiton raviurheiljoita Kaustisen Nikulan märässä Magic Mondayssa – Dramatiikkaa ei puuttunut, sillä laukat sotkivat tilanteita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KAUSTINEN

Synkkä ja märkä ravi-ilta sujui maanantaina Kaustisen Nikulassa sekä odotetusti että yllättävästi. Voittajiksi saatiin paljon pelattuja suosikkeja, mutta dramatiikkaa ei näiden voittojen ympäriltä kuitenkaan puuttunut. Laukat sotkivat tilanteita sekä alussa että lopussa.

Nikulan ensimmäisessä Magic Monday -kohteessa nähtiin uuden tyylin löytäneen Trouble Leaderin ylivoimaa. Hannu Hietanen kierrätti jälleen Klemolan tallin nousukkaan varhain keulaan ja lopussa radalla liikkui vain yksi hevonen.

– Kuolaimet on vauhdettu ja laitettu päätanko. Se on hieman helpottanut Trouble Leaderin menoa. Nuorempana se oli suorallakin kiero johonkin suuntaan, mutta pikkuhiljaa on periaatteessa hyvä hevonen saatu menemään kykyjensä mukaan, tuumi Petri Klemola voittajahaastattelussa.

Suursuosikki Valtroks oli kaiken luottamuksen arvoinen. Nopea starttaaja hallitsi lähdön jokaista metriä. Vahva I.P. Vapari kyseli rinnalla vauhtia, kunnes laukkasi kakkostilan maaliin. Kati Pekkalan ruunaa ohjastanut Santtu Raitala vahvisti tilanteen olleen vankasti Haapajärven ruunan hallinnassa.

– Täydellisesti oli lähtö meidän kontrollissa. Valtroksilla oli startti alla ja seuraava pian tulossa. Halusin tähän paikkaan ajaa vain varman, mutta pienen marginaalin voiton. I.P. Vapari on varsinkin vapaalta radalta varteenotettava vastustaja ja kovan juoksun se tekikin. Meidän voitto ei ollut kuitenkaan missään vaiheessa uhattuna, Raitala totesi.

Sunnuntaina Pihtiputaalla palkittu ja juhlittu Raitala kaarsi voittajaesittelyyn myös Daddy´s Firstillä. Paljon pelattu Roberto Diver laukkasi ensimmäiseen kurviin, eikä ehtinyt enää voittomatsiin.

Kovatempoisessa kisassa askel painoi useimmilla loppua kohden. Diablo Sisu oli käytännössä voittanut lähdön, kunnes se pomppasi laukalle 150 metriä ennen maalia. Tasaisen reissun keskijoukoissa saanut Daddy´s First ehti lopulta helppoon voittoon.

– Oltiin suhteellisen kaukana kärjestä, kun meilläkin oli omat ongelmat siinä loppusuoran alussa. En osaa sanoa varmaksi, miten olisi käynyt ilman Diablo Sisun epäonnea, Raitala arvioi.

Daddy´s Firstin valmentaja Eija Sorvistolla oli jälleen hyvä ravi-ilta. Tallinsa ajokeista myös Charmike ravasi komeaan voittoon. Kyseisen lähdön pelisuosikit Indyana Joness ja Honey Star laukkasivat heti lähtöön. Charmikea ohjasti Niko Jokela.

– Sorviston hevoset ovat aina hyvässä vireessä. Tallilla tehdään tunnollista työtä vuodesta toiseen, Santtu kehui Eijan tekemisiä.

Vaikka laukkoja tuli, ei maan ykköskuski löytänyt syytä ainakaan Nikulan jäisestä kaviourasta. Jään päälle oli ajettu hiekkaa aiemmin päivällä.

– Ei missään nimessä moitteelle sijaa. Olosuhteet eivät olleet helpot, mutta ratamestari oli onnistunut. Rata ei lähtenyt murenemaan sateessa huolimatta.

Nikulan ilta alkoi Jamas Vilmerin ja Juha-Matti Paavolan voitolla. Pietarsaarelaisen Maria Sirenin oriin voittoprosentti on 16 ajetun startin jälkeen komea 50.

Kouvolan T65-lähdöissä voittivat He´s A Keeper, Milrid ja Triple Ray. Täysosumalla sai lähes 1900 euroa erityisesti vain prosentin verran pelatun He´s A Keeperin voiton ansiosta.