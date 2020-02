Maakuntien päästöissä on suuret erot – Pohjois-Pohjanmaa onnistui päästöjen vähennyksessä Keski-Pohjanmaata paremmin

Etelä-Pohjanmaalla tai Keski-Pohjanmaalla kaukolämmön päästöt eivät ole vähentyneet kymmenessä vuodessa lainkaan, kun vähennys vaikkapa Pohjanmaalla on yli 50 prosenttia.

Ero ääripäiden välillä on lähes 40 prosenttia, mikä ei selity kokonaan esimerkiksi ilmastolla.

Syke on kehittänyt entistä tarkemmat ja vertailukelpoisemmat laskentamenetelmät kuntien päästölaskentaan. Nyt laskentaan on otettu mukaan kaikki Suomen kunnat samalla menetelmällä.

Pohjois-Pohjanmaalla päästöt vähenivät enemmän

Hanna Rautio

Suomen ympäristökeskuksen uusien laskelmien mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ilmastopäästöt ovat vähentyneet 18 prosenttia vuosina 2005–2017. Eniten ovat vähentyneet kaukolämmön, öljyn ja sähkön kulutuksesta aiheutuvat päästöt.

Pohjois-Pohjanmaalla eniten päästöjä aiheutuu maataloudesta (29 prosenttia), tieliikenteestä (23 prosenttia), kaukolämmöstä (14 prosenttia) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 prosenttia).

Keski-Pohjanmaalla päästöt ovat vähentyneet samassa ajassa 14 prosenttia.

Sähkönkulutuksen päästöt ovat vähentyneet kaikkialla Suomessa, koska päästöttömän sähköntuotannon osuus on kasvanut. Öljyn kulutus on vähentynyt rakennusten lämmityksessä, kun vanhoja öljylämmitysjärjestelmiä on korvattu muilla lämmitystavoilla. Kaukolämmön tuotannon päästövähennykset johtuvat muun muassa turpeen korvaamisesta puupolttoaineilla.

Pohjois-Pohjanmaalla laskennallisiin päästöihin vaikuttavat merkittävästi tuulivoimatuotannosta laskettavat päästöhyvitykset. Tuulivoimakompensaation osuus on kuusi prosenttiyksikköä. Pohjois-Pohjanmaa on Suomen suurin tuulivoimamaakunta, jossa on 39 prosenttia maan tuulivoimasta.

Keski-Pohjanmaalle tuulivoimaa on rakentunut vasta viime vuosina, joten tuulivoimakompensaation osuus on hyvin pieni, vain yhden prosenttiyksikön verran.

Koko Suomessa maakunnallisesti päästöt asukasta kohti ovat vähentyneet Pohjois-Pohjanmaan lisäksi eniten Uudellamaalla, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla päästöt ovat vähentyneet Syken tilastojen mukaan vähiten.

Asukasta kohden vuonna 2017 päästöt olivat Keski-Pohjanmaalla maan toiseksi suurimmat heti Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Pohjois-Pohjanmaa on tässä listauksessa sijalla kuusi.

Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä toteaa, että laskelmien avulla on järkevää verrata samantyyppisiä kuntia keskenään tai maakuntia. Pääkaupunkiseudun ja esimerkiksi pohjalaismaakuntien vertailu ei ole tarkoituksenmukaista.