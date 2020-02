Valot ja bitit räiskyvät, kun Golf aloittaa uuden vuosikymmenen – Kestosuosikki tarjoaa kohta viisi erilaista hybridiversiota ja perinteiset voimalähteet niiden lisäksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Volkswagen Golf on yksi pisimpään samalla nimellä valmistettuja automalleja. Ensimmäiset Golfit rullasivat teille vuonna 1974. Sen jälkeen tehtaat ovat suoltaneet ulos yli 35 miljoonaa autoa. Alkuvuonna 2020 tarjolle tulevat jo 8. sukupolven mallit.

Suomessa Golf on ollut lähes poikkeuksetta rekisteröintitilastojen kolmen kärjessä. Viime vuonna malli valahti sijalle kuusi, kun tarjonta ja kysyntä hiljenivät uutta odotellessa. Silti suomalaisille myytiin yhä 3 000 Golfia.

Volkswagenin kestosuosikki on antanut nimensä kokonaiselle autoluokalle. Meilläkin eniten uusia autoja myydään juuri tässä keskikokoisten perheautojen luokassa. Suomessa on liikenteessä yli 130 000 Golfia.

Uudistuneenakin Golf näyttää yhä ihmeen tutulta. Perusmuoto on vajaassa 50 vuodessa koko ajan virtaviivaistunut, mutta mallin tunnistaa aina. Ei ihme, että kopioijia on riittänyt.

Auton mitat ovat melkein ennallaan verrattuna vuoden 2012 edelliseen malliin. Pituus on kasvanut kolme senttiä, mutta leveydestä on napsaistu sentti pois. Akseliväli on ennallaan. Tilankäyttö on kuitenkin kehittynyt niin, että takapenkki on oikeasti käyttökelpoinen.

Golfin uudet varustetasot ovat nimeltään Golf(!), Style ja R-Line. Myynti on alkanut First Edition -versioilla, joissa on esimerkiksi led-ajovalot, mukautuva vakionopeussäädin, 10,25-tuumainen digitaalimittaristo ja kaista-avustin.

First Edition Style ja Premium- tasot parantavat varustelua entisestään esimerkiksi kuljettajan ergonomisella istuimella ja kaukovaloavustimella, joka vaihtaa automaattisesti lyhyiden ja pitkien ajovalojen välillä.

Alkaneella 2020-luvulla automallin menestyksen ratkaisevat digitalisointi ja liitettävyys, ja niissä Golf on ottanut pitkän loikan oikeaan suuntaan.

Digitaalimittariston ja monitoiminäytön visuaalisuuteen on panostettu, joten näyttöjen värimaailmaa voi räiskytellä estoitta. Kaamostunnelma pysyikin autosta kaukana, vaikka koeajoreittiä piiskasivat jatkuvat kaatosateet matalalla roikkuvista pilvistä.

Auton keskeiset toiminnot löytyvät nyt kosketusnäytön valikoiden takaa. Ainakaan ensikoeajolla valikkorakenteen käyttölogiikka ei täysin auennut, mutta tämä lienee oppimiskysymys kuten muissakin tietokoneissa.

Monitoiminäytön alareunaan on jätetty neljä pikanäppäintä matkustamon lämpötilan ja äänentoiston voimakkuuden säädöille. Ne reagoivat kyllä paljaaseen sormeen, mutta eivät juurikaan kosketukseen hansikkaat kädessä. Monitoimiohjauspyörän minimalistisia näppäimiä on niin ikään helpompi käyttää paljain käsin.

Diginatiiveille ja sellaisiksi pyrkiville Golfissa on tarjolla muitakin houkutuksia kuten toimintojen ääniohjaus, autot ja niiden välittämän liikennetiedon yhdistävä Car2X-palvelu sekä mahdollisuuden käyttää matkapuhelinta auton avaimena. Se tosin alkuun onnistuu vain Samsung-puhelimilla.

Moottorivaihtoehtojen luettelointi on oikeastaan helpompi aloittaa mainitsemalla, mitä Golfiin ei enää saa. Täyssähköinen e-Golf nimittäin häipyy historiaan, sillä sen korvaa Volkkarin pian esiteltävä ID.3-malli.

Kaikki muut Golfiin sitten saakin: bensiini- ja dieselvaihtoehdot, kaasukäyttöisen TGI-mallin ensi syksynä sekä täysin uutena peräti viisi erilaista hybridiversiota. Tulossa ovat vanhaan tapaan myös suorituskykyä painottavat GTI- ja R-versiot sekä Variant-farmari vuoden lopulla.

Viidestä hybridistä kolme on niin sanottuja kevythybridejä. Ne perustuvat 48 voltin sähköjärjestelmään, litiumioniakkuun ja TSI-bensiinimoottoriin. Tehovaihtoehdot ovat 81, 96 ja 110 kilowattia.

Järjestelmä tallettaa akkuun auton jarrutus- ja hidastusenergiaa ja käyttää sitä kiihdytyksissä bensamoottorin tukena. Kulutus voi näin vähentyä parhaimmillaan kymmenkunta prosenttia. Loput kaksi hybridiä ovat "plugareita" eli ladattavia plug-in-versiota (150/180 kW).

Golfin perinteisiä myyntivaltteja ovat erinomainen ajettavuus sekä yleinen laatutaso. Parantunut perus- ja turvavarustelu vetoavat merkin ja mallin vaihtamista harkitsevaan ostajaan.

Eniten kehitystä kaivataan auton käyttöliittymiin, joita jatkossa voitaneen päivittää kätevästi pilvipalveluiden kautta.

Edullisin jo myynnissä oleva Suomi-malli on perusbensiinimoottorinen 1.0 TSI 81 kW (110 hv), jonka hinnasto alkaa 24 280 eurosta. Pari tonnia lisää, niin kaupasta saa mukaan isomman 1.5 TSI -version. Kaksilitrainen TDI-diesel maksaa runsaat 27 700 euroa.

Hybridiä haikailevalle saatavana on ensimmäiseksi 1.5 eTSI 110 kW -kevythybridi. Sen hinnat vaihtelevat 27 600–33 100 euroon varustetasosta riippuen.