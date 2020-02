Yrittäjän rikosvyyhti toi hovioikeuden Ylivieskaan - Istuntopaikan vaihto vähentää 20 asianosaisen matkustamista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Rovaniemen hovioikeus istuu tällä viikolla tiistaista perjantaihin Ylivieskassa oikeutta. Syynä on se, että käsiteltävänä on poikkeuksellisen monen asianosaisen rikosjuttu. Ylivieskan istuntoon on saapumassa hovioikeuden puheenjohtajan Tapio Kamppisen mukaan yhteensä 20 ihmistä, jotka ovat asianomistajina tai muutoin paikalla.

– Tämä on rationaalista toimintaa. Kun on paljon asianosaisia, me lähdemme matkakäräjille. Siten asianosaisten ei tarvitse matkustaa, Kamppinen toteaa.

Ylivieskan pääjutussa törkeästä pahoinpitelystä ynnä muusta on vastaamassa ylivieskalainen monen toimialan yrittäjä. Hän sai käräjäoikeudessa tuomion monista pahoinpitelyistä. Hän pahoinpiteli raskaana olevaa avovaimoaan ja työntekijöitään, sai rikoksistaan käräjäoikeudessa yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden tuomion. Käsittelypäiville on otettu myös törkeä kotirauhan rikkomisen asia, joka vie puolipäivää.

Hovioikeuden saapuminen Ylivieskan käräjäoikeuden istuntosaliin on harvinaista. Edellisen kerran hovin käräjät olivat Ylivieskassa vuonna 2016. Vuosina 2012 - 2016 hovioikeuden pääkäsittelyjä oli paikkakunnalla kahdeksan. Hovioikeus istui useammin Raahessa, kunnes sen kanslia suljettiin 2019 alusta. Pääosin matkakäräjiä pidetään Oulussa. Vajaa puolet hovioikeuden istunnoista ovat Rovaniemellä.

– Ylivieskaan on ollut vähemmän tarvetta tulla, koska Kalajokilaaksossa tehdään vähemmän vakavia rikoksia kuin mitä esimerkiksi Raahen seudulla tehdään. Kalajokilaakso on perinteistä maaseutumaista aluetta. Rikokset tahtovat keskittyä kaupunkeihin.

Käsittelyn Ylivieskassa saava yrittäjän tapaus on Kamppisen mukaan tyypillinen hovioikeuteen etenevä asia. Pahoinpitelyt ja tapot saavat ratkaisunsa myös hovista, sekä lisäksi monimutkaiset riita-asiat.

Yrittäjän tapaus on lähtökohtaisesti hovioikeuden Ylivieskan pääkäsittelyssä yleisölle julkinen. Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner kertoo, että seksuaalirikosjutut käsitellään suljetuin ovin, ja niistäkin usein annetaan julkinen seloste. Muutoin istunnot ovat erittäin pääsääntöisesti alusta loppuun julkisia. Oikeudenkäyntien julkisuus on keskeinen osa suomalaista oikeuskäytäntöä, oikeuden puheenjohtaja voi määrätä istunnon suljetuin ovin.

– Istunnon julkisuutta voi tarkastella ilmoitustaululta salin edestä tai kysyä virastomestarilta. Sitten voi mennä sisälle saliin myös kesken istunnon, jos tekee sen hiljaa. Oven vieressä ovat yleisöpenkit. Tuomari voi kysyä sitä, onko tulija todistaja. Todistajat saavat olla paikalla vain, kun he todistavat, Wagner-Prenner opastaa.

Istunnon aikana saattaa tulla esiin arkaluontoisia asiakirjoja, joiden ajaksi tuomari joutuu pyytämään yleisön hetkeksi pois. Lääkärin lausunnot ovat lain nojalla salassa pidettäviä.

– Meillä Rovaniemen istunnoissa on usein yleisöä. Paikalle saapuu tavallisesti oikeustieteen opiskelijoita ja asianosaisten sukulaisia, Marienne Wagner-Prenner toteaa.

Käräjäoikeudesta hovioikeuteen etenevät jutut ovat Tapio Kamppisen mukaan viime vuosina hienoisesti vähentyneet. Syynä on käräjäoikeuksien panostukset riita- ja huoltajuusasioissa sovitteluun. Kun sovittelun takia ei anneta käräjäoikeudessa tuomiota, siitä ei sitten valitetakaan hoviin. Lastenhuoltajuusasiat tulevat enää harvoin hoviin.

– Käräjäoikeuden päätökset muuttuvat harvoin hovioikeudessa. Olennaisia muutoksia tulee ehkä viidennekseen jutuista. Käräjäoikeudet tekevät Suomessa nykyisin hyvää työtä, Kamppinen kuvailee.

Jutun lähteminen hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen on erittäin harvinaista. Oikeudenkäyttöä ennakkopäätöksillään ohjaava korkein oikeus valikoi, mitä ottaa vastaan.

– Suomessa seksuaalirikostuomiot ovat koventuneet. Siihen ovat vaikuttaneet lakien kiristyminen ja korkeimman oikeuden linjanveto, Kamppinen toteaa.