Kalajoki

Kalajoen Plassilla sijaitsevassa Havulan kartanossa järjestetään keskiviikkona 19.2. historiallinen larppi eli live-roolipeli, jonka aiheena on Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustaminen vuonna 1950. Larppiin osallistuu 40 nuorta European Youth Empowerment Festivals -projektista, joka järjestää Kalajoella kaksipäiväisen tapahtuman. Mukana on opiskelijoita ja opettajia Liettuasta, Italiasta, Kreikasta, Montenegrosta, Bosnia ja Hertsegovinasta sekä Kalajoen lukiosta.

Live-roolipeli esittää salaista tapaamista, jonka järjestävät Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kuuden perustajamaan suurlähettiläät. He ovat perustamassa yhteisöä, joka nykyään tunnetaan Euroopan unionina. Tapaamiseen soluttautuu myös vastustajia, jotka haluavat nähdä kokouksen ja suurlähettiläiden suunnitelmien menevän mönkään.

Historiallinen live-roolipeli pistää nuoret miettimään, mikä on EU:n rooli tänä päivänä.

Tiistaina 18.2. sama projekti järjestää Virta-salissa tilaisuuden, jossa kansainväliset vieraat ja paikalliset nuoret lukion kansainvälisyyskurssilta pääsevät keskustelemaan ja väittelemään Euroopan unionin tulevaisuudesta.

Projektia rahoittaa The Europe for Citizens -ohjelma. Kalajoen kaupunki on Rieska-Leaderin kanssa järjestäjäjäsenenä ohjelman rahoittamassa Europe for Citizens: Network of Towns -projektissa.