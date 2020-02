Ääripäästä toiseen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

– Paremmin pitää pelata kuin Lakkapäätä vastaan. Se taso ei nyt riitä, sanoo Tiikereiden valmentaja Mikko Keskisipilä keskiviikon kotipelistä, jossa Mestaruusliigan kärkijoukkue Hurrikaani-Loimaa tulee Kokkolaan. Kuten tunnettua sunnuntaina Tiikerit otti rovaniemeläiseltä liigajumbolta täyden pistepotin, vaikka peliaikaa jaettiin myös vähemmän pelanneille.

Hurrikaani-Loimaa johtaa tällä hetkellä liigaa kuuden pisteen erolla Savo Volleyhin. Pisteittä Hurrikaani on jäänyt 28 ottelusta vain kolme kertaa.

– Hurrikaani on pelannut tasaisesti pelistä toiseen. Kaikki tietävät, miten he pelaavat, mutta suoritustaso on pysynyt niin kovana, että pisteitä on tullut, Keskisipilä luonnehtii.

Keskisipilä nostaa vieraista esiin kokeneen 39-vuotiaan kroatialaispassari Inoslav Krnicin.

– Loistava passari, joka pystyy huonoistakin nostoista rakentamaan hyviä hyökkäyksiä. Se tarkoittaa sitä, että Hurrikaania vastaan pelkkä hyvä syöttö ja puolustus ei riitä, vaan oma hyökkäyskin pitää olla laadukasta.

Hurrikaanin hyökkäystehoista ovat vastanneet Tiikereistäkin tuttu hakkuri Antti Ropponen ja yleispelaaja Sakari Mäkinen.

Tiikerit on kohdannut Hurrikaanin kahdesti vieraissa ja hävinnyt molemmat pelit (3–1 ja 3–0).

– Verkolla hävisimme nuo pelit. Tappiot eivät silti tarkoita sitä, etteikö meillä olisi keskiviikkona mahdollisuuksia voittoon. Luottavaisina lähdemme haastamaan liigakärkeä, Keskisipilä sanoo.

Laadukas vastustaja sytyttää myös pelaajan eri tavalla, sanoo libero Niklas Breilin.

– Tietysti jokaiseen peliin pitäisi valmistautua samalla tavalla, mutta kieltämättä kärkijoukkue sytyttää tavallista enemmän. Nyt ainakin tietää, että vastapuolella pelataan hyvää lentopalloa. Se antaa itsellekin lisäbuustia, sunnuntaina vaihtopenkin puolella pysynyt Breilin sanoo.

Breilin odottaa hommia sekä nosto- että puolustustehtävissä.

– Kovaa hyppysyöttöä on tulossa. Hurrikaanin hyökkäyksen pelitapa on tiedossa, mutta pitää olla valmiutta ottaa myös rullat ja peipit pois Ropposelta, (Eemeli) Koukilta ja muilta, Breilin sanoo.