Petteri Forsell löysi työpaikan Kielcestä – Palaa takaisin Puolan pääsarjaan.

Tammikuun toisella viikolla edellisen sopimuksensa Puolan kakkostasolle pudonneen Miedz Legnican kanssa purkanut jalkapallloilija Petteri Forsell tehnee keskiviikkona sopimuksen Puolan liigassa pelaavan Korona Kielcen kanssa.

Forsell oli tiistaina iltapäivällä matkalla Kielceen, joka on noin 200 000 asukkaan kaupunki Varsovan eteläpuolella.

– Mitään ei ole vielä allekirjoitettu. Jotain pikkujuttuja on vielä auki, mutta ehkä ne saadaan keskiviikkona selväksi, Forsell arvelee.

KPV:n kasvatti siirtyi viime syksynä lainamiehenä toviksi Helsingin Jalkapalloklubiin. Huuhkajien päästyä jalkapallon EM-lopputurnaukseen tuli Forsellille tarve päästä mahdollisimman tasokkaaseen seuraan, joka pelaa mahdollisimman tasokkaassa sarjassa.

– Puolan pääsarja on ilman muuta sellainen. Siellä on sarjakausi juuri jatkunut talvitauon jälkeen, mikä on oikein kiva juttu. Pääsen suoraan pelaavan joukkueen mukaan.

Hyökkäävän keskikenttämiehen ehdoton tavoite on tietenkin lunastaa paikka EM-joukkueessa. Sen vuoksi kevään ajalta kaivataan kunnon näyttöjä. Tammikuun–helmikuun aikana Forselliin oltiin yhteyksissä erinäisiltä tahoilta.

– Vaihtoehtoja oli, mutta enimmäkseen ei niin hyviä. Halusin kovaan liigaan pelaamaan. Korona Kielce nousi esiin tässä neljä – viisi päivää sitten ja tilanne konkretisoitui aika nopeasti.

Petteri Forsell kertoo treenanneensa viime ajat Kuopiossa KuPS:n kanssa. – Olen hyvässä kunnossa ja heti valmis pelaamaan.

Korona Kielce on pääsarjassa (Ekstraklasa) sijalla 13, kun pelattuna on 21 kierrosta. Sarjassa on mukana kaikkiaan 16 joukkuetta.