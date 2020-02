Tapani Postila otti kantaa pääkirjoituksessaan (Kp 7.2.) muun muassa syntyvyyden laskuun, ikääntyneiden työssäkäyntiin ja nuorten tulevaisuuteen.

Naiset/äidit ovat ensiarvoisessa asemassa, sillä he rakentavat osaltaan tätä yhteiskuntaa, antamalla arvokkaimman henkilökohtaisen panoksensa synnyttämällä uutta elämää, uusia kansalaisia. On myös heitä, jotka eivät voi saada lapsia toiveistaan huolimatta, ja on heitä jotka henkilökohtaisista syistään eivät halua lapsia tähän maailmaan.

Ennen sanottiin, että lapsi tuo leivän tullessaan. Entä nykyään?

Tällä hetkellä puhutaan perhevapaauudistuksesta, joka kasvattaa vanhempainpäivärahaan oikeuttavaa aikaa. Äitiys- ja isyysvapaan kesto pitenee sekä lisäksi synnyttäjille tulisi raskausraha eli kuukauden päivärahajakso ennen vanhempainrahan alkua. Valinnanvapaus lisääntyisi, mitä tulee työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kanssa. Ehkä ”leipä” auttaa osaltaan tuomaan lapsen tullessaan?

”Utopistinen olettamukseni” syntyvyyden kasvulle on, että lastaan kotona hoitavan äidin, isän tai lapsen ensisijaisen hoitajan tehtävät tulisi nähdä muutoksen mahdollisuutena, siirtymänä eläkettä kerryttäväksi ansiotyöksi. Heitä on paljon suomalaisessa yhteiskunnassa, joille ei kartu eikä ole karttunut eläkettä kodin- ja lastenhoidon eteen tehdystä työstä. Käytin sanaa työstä, vaikka tuskin kukaan ajattelee perheenperustamista bisneslähtöisesti.

Vaan, mistä otetaan rahat palkkojen maksamiseen? Valtion kassa ei ole pohjaton, eivätkä kaikki veronmaksajat ole halukkaita talkoisiin toisten hyväksi. Suomi on mallimaa erilaisten tukimuotojen ja palkkausjärjestelmien organisoinnissa. Monille vähävaraisille, tuet ovat ehdoton toimeentulon edellytys. Ihmiset yhteiskuntineen ovat kehittäneet järjestelmänsä, joten voisi olettaa ja odottaa, että järjestelmiä uudistamalla, päällekkäisiä tukimuotoja purkamalla, saataisiin aikaan halutut muutokset.

Myös ikääntyneet ihmiset ovat potentiaalinen mahdollisuus työnantajille, ei yksistään nuoret aikuiset. Esimerkiksi terveydenhuollossa pula on hoitajista. Tarvitaan ammattitaitoisia osaajia sijaisuuksien paikkaajiksi. Alan koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatillisten valmiuksien kasvuun. Koen, että nykyiset lakisääteiset vaatimukset ammatillisten näyttöjen suhteen osaltaan ”rajoittavat”, useita vuosia sitten valmistuneiden ja työkokemustaan kartuttaneiden hoitajien mahdollisuuksia tulla valituksi lyhytaikaisiin sijaisuuksiin, puhumattakaan vakinaisista työpaikoista.

Heidän sijoittumistaan työelämään voitaisiin helpottaa siten, että huomioidaan jo aiemmin kertynyt työssäolo kokemus, koska se on voimavara, jota ensisijaisesti on syytä hyödyntää. Lakisääteiset velvoitteet voitaisiin hoitaa työpaikkakohtaisesti räätälöitynä erilaisten näyttöjen ja päivitysten osalta tietyn ajan kuluessa. Työhön perehdytys lienee itsestäänselvyys työpaikoilla.

Postilan ajatus siitä, että ”tämän päivän nuori on huomisen aikuinen”, on tosiasia. Myös nuorille tulee antaa mahdollisuus kokeilla siipiensä kantavuutta, kartuttaa kokemuksiaan työelämässä. Työyhteisö, jossa on eri-ikäisiä ihmisiä, on oiva kasvualusta tiedon, taidon ja inhimillisen hyvän mahdollistajana.