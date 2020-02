Vesa Pihlajamaa: Jos valtakunnallinen media entistä enemmän keskittyy, paikallisen median rooli vahvistuu entisestään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Keskipohjanmaata kustantavan KPK Yhtiöiden pian eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa pitää Alman maakuntalehtien ja paikallislehtien myyntiä Sanomalle pienoisena yllätyksenä, mutta suomalaisessa mediakentässä kuitenkin mielenkiintoisena siirtona.

– Kansainvälisiä toimijoita vastaan tarvitaan entistä vahvempaa suomalaista mediaa, ja kun nyt näyttäisi siltä, että Sanomilla on sekä resursseja ja voimavaroja että halua toimia, niin on hyvä että mediayhtiö ottaa myös aktiivista roolia asiassa. Tietysti pitää ensin odottaa, että kilpailuviranomaiset käsittelevät ensin kaupan, Pihlajamaa sanoo.

Pihlajamaa on istunut seitsemän vuoden ajan Sanomalehtien liiton hallituksessa, viimeksi sen varapuheenjohtajana. Keskipohjanmaa on Lännen Median osakas ja Pihlajanmaa on toiminut myös Lännen Median hallituksen puheenjohtajana osakaslehtien yhteistyön alusta lähtien.

Alma Media Kustannuksen omistamat Lännen Median osakkeet siirtyvät kaupan toteutuessa Sanomalle. Pihlajamaa ei usko, että mahdollinen kauppa kuitenkaan vaikuttaa Lännen Median yhteistyöhön.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Lyhyellä aikavälillä ei mitenkään. Alma on Lännen Median suurin osakas, mutta ei ainut. Eli vaikka sen osakkeet siirtyivät Sanomalle, kukaan ei pääse yksin tekemään päätöksiä tai mitenkään sanelemaan niitä. Voisin kuvitella, että Lännen Median roolia suhteessa STT:hen voidaan jollakin aikavälillä vähän tarkentaa.

Mediakentän keskittymisellä voi olla omat uhkansa, mutta Pihlajamaa uskoo yhä paikallisiin uutisiin.

– Kilpailua on jatkossakin, eikä monopoliasemaa ainakaan tällä kaupalla vielä saavuta kukaan. Uutiset ja jutut syntyvät edelleen paikallisesti, ja niitä tuotetaan hajautetusti eri puolilla Suomea.

Millaisena Pihlajanmaa näkee Keskipohjanmaa-lehden roolin muuttuvassa kansallisessa mediamaisemassa?

– Mehän olemme nopeita ja vikkeliä, ja aika näyttää millaisia mahdollisuuksia median murros meille vielä avaa. Siinä mielessä asiat eivät muutu, että Keskipohjanmaan uutisointi ja meidän kiinnostuksemme kohteet pysyvät täällä.

Pihlajamaan mukaan muutostilanteet ovat aina sellaisia, että ne kasaavat eteen yhtä lailla uhkia kuin uusia mahdollisuuksia.

– Uskoisin, että jos valtakunnallinen media jatkaa keskittymistään, paikallisen median rooli vahvistuu entisestään, Vesa Pihlajanmaa sanoo.