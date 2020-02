Jouni Nikulan kolumni: Huonosti toimiva puhelin teki minusta huonon ihmisen – Sitten ymmärsin, mikä tekee internetistä niin sotaisan

Internetin pahin ongelma saattaa olla se, että alamme valistaa ja neuvoa toisiamme.

Ymmärsin tämän sunnuntaina laittaessani ruokaa. Kerron siitä kohta lisää. Ensin haluan vähäsen avautua älypuhelimista.

Viime kesänä heitin ohi koripallokorista. Sillä oli tietenkin hintansa. Raskastekoinen koripallo pomppi hiljaa kentän laidalle. Katselin, kuinka se kulki älypuhelimeni kosketusnäytön päältä.

Käytin puhelinta säröytyneellä ruudulla pitkälle tämän vuoden puolelle, kunnes nykyajan talvi luikerteli kosteutena koneiston sisään. Kaikki meni ensin tummanliilaksi. Lopulta musteni.

Sitten tein virheen, josta nyt haluan varoittaa muita: älä koskaan ota jonkun laatikkoon pyörimään jäänyttä puhelinta vastaan ilman asetusten huolellista nollaamista. Jos haluat säästää perhekuvat, sanotaan vaikka äitisi ottamat, lataa ne kovalevylle ja siivoa sitten puhelimen muisti perusteellisesti.

Mutta älä koskaan yritä selvitä puoliksi sinun ja puoliksi jonkun toisen luomalla digiprofiilillla.

Silloin voi käydä vaikka niin, että WhatsApp-tililläsi näkyvät edellisen käyttäjän vanhat viestit, herätyskellosovellus ilmoittaa, että "kello on pysäytetty", viesteihin ei voi liittää liitetiedostoja, sovelluksia ei voi ladata play-kaupasta ja Gmail yrittää puolen tunnin välein kirjautua muulle kuin omalle tilillesi.

Voin soittaa, voin kirjoittaa viestejä, mutta kaupan päälle olen saanut kahden viikon säätöhötöt.

Matkaamme tulevaisuuteen niin kiihtyvällä vauhdilla, että meillä ei ole varaa kantaa menneisyyttä mukanamme. Teknologian kelkasta tippuu nopeasti. Minikokoiseen sim-korttiinikin kävin erikseen asentamassa isommat ja kömpelöt muoviraamit operaattorini myymälässä.

Lopulta hermostuin ja tein oivalluksen.

Talvesta 2015 saakka olen yrittänyt ymmärtää sitä, mistä netin viha, pettymys ja väärinymmärretyksi tulemisen tarve kumpuavat. Ja etenkin sitä, miten siihen pitäisi vastata.

Sunnuntaina sain vastauksen.

Puhelinsekoilu oli ajanut minut siihen pisteeseen, että aloin manata ääneen. Olin pettynyt puhelimeeni, itseeni ja maailmaan, joka meidät oli synnyttänyt. Pidin mustaa monologia ja toivoin, että joku kotona kuuntelee. Onneksi kuunteli. Eikä onneksi alkanut valistaa. Hän myötäili kokemustani.

Tasasin mieleni ja tajusin, että nettihöyryämisessäkin kyse on ymmärryksen ja myötätunnon hakemisesta. Jos paineeseen vastaa paineella, helvetti on irti. Niin kuin nyt on käynyt.

Jos saisimme pahat höyryt hallitusti pihalle, meille jäisi voimia palata kaiken alkulähteille miettimään rauhassa sitä, miksi jokin asia menee niin pahasti tunteisiin.

Sitten asian voisi korjata.

