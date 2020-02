Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Paikallisen median tehtävä pysyy mediamurroksessa – Oman alueen journalistien oltava paikalla tunnistamassa tunnelmat

Uutinen Sanoman laajennuksesta maakuntamediaan ei tullut kokonaan yllätyksensä, vaikka toisaalta ei ole valtavan monta vuotta, kun yritys myi Kaakkois-Suomen lehtensä mikkeliläiselle perheyritykselle. Silloin Sanoma halusi päästä maakunnan "rönsyistä".

Tiistaina tuli tieto, että Alma Median aluelehtiä kustantava Alma Media Kustannus Oy myydään mediayhtiö Sanomalle. Myytävien lehtien joukossa ovat Tampereella ilmestyvä Aamulehti, Satakunnan Kansa sekä 13 pienempää lehteä Pirkanmaalla ja Länsi- sekä Keski-Suomessa.

Suomessa ollaan mukana kehityksessä, jossa mediamarkkinassa toimijoita on yhä vähemmän. Samanlainen kehitys on nähty muualla Euroopassa, muun muassaTanskassa ja Ruotsissa. Näissä maissa kaksi suurinta mediataloa hallitsee valtaosaa mediamarkkinoista.

Median moniäänisyys ja sisältöjen samankaltaistuminen ovat niitä uhkakuvia, joita Suomessa nyt nähdään. Sanoman lisäksi Keskisuomalainen on Suomen oloissa iso toimija, joka omistaa merkittävän määrän maakunta- ja paikallislehtiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Media-alan keskittymisessä on uhkia ja mahdollisuuksia. Isot yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa sellaisella tavalla, joka pienille on työläämpää. Ison yrityksen hartiat ovat leveät ja tarjoavat tukea erilaisille lehdille.

Kahdesta suuresta mediakonsernista huolimatta Suomessa on muitakin alan yrityksiä. Kilpailu on kovaa; niin mainoseuroista kuin tilaajista käydään tiukkaa kisaa, kun kuluttajien ajankäytöstä kilpailee käytännössä koko maailma suoratoistopalveluineen ja sosiaalisen median kanavineen.

KPK Yhtiöt julkaisee omalla toimialueellaan maakuntalehti Keskipohjamaata, paikallislehtiä ja kaupunkilehtiä printtinä ja digitaalisesti. Maakunnallinen konserni tekee töitä kovan kilpailun keskellä uskoen kuitenkin paikallisen sisällön vetovoimaan. Mainostajille oman alueen mediat luovat ympäristön, jota missään muualla ei ole.

KPK Yhiöiden toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa on katsonut alaa oman konsernin lisäksi Sanomalehtien Liiton ja Lännen Median näköalapaikoilta. Hän arvioi Keskipohjanmaassa, että mediamurros voi avata myös mahdollisuuksia. Jos valtakunnallinen media jatkaa keskittymistään, paikallisen median rooli vahvistuu entisestään.

Tilaajille tärkeintä on se, että oman alueen mediaväki ja journalistit ovat tuntosarvineen paikalla havainnoimassa ihmisiä, asioita, historiaa ja tulevaisuutta. Siihen perustuu keskipohjalaistenkin lehtien läsnäolo ja paikallinen journalismi. On myös asiakkaista kiinni, miten paljon työlle on tilausta.