Friends & Brgrs -hampurilaisketju myydään NoHo Partnersille: pietarsaarelaistaustainen yritys tähtää reiluun kasvuun ja laajentaa myös digimyyntiin sekä kotiinkuljetuksiin

Pentti Höri

Pietarsaaressa perustettu Friends & Brgrs -pikaruokaketju myydään ravintolakonserni NoHo Partnersille. Kauppa astuu voimaan 1. huhtikuuta tänä vuonna.

Samalla NoHo Partners tavoittelee ketjun kasvattamista kolmessa vuodessa 30–50 ravintolalla ja nousua Suomen johtavaksi hampurilaisbrändiksi. Yritys tähtää myös markkinajohtajaksi digitaalisessa ravintolamyynnissä.

Friends & Brgrsilla on ravintolat muun muassa Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Vaasassa.

Yrityskaupan myötä NoHo Partners Oyj:n omistus Friends & Brgrs Ab Oy:stä on noin 70 prosenttia. Friends & Brgrsin perustajat ja pääomistajat jatkavat yhtiössä osakkaina.

– On hienoa päästä yhteistyöhön ravintola-alan edelläkävijä NoHon kanssa. Tavoitteenamme on ollut alusta lähtien laajentaa toimintaamme useamman kymmenen ravintolan ketjuksi. NoHo on valtakunnallinen toimija, joten sen laaja verkosto mahdollistaa kasvutavoitteemme, Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Peter Fagerholm sanoo tiedotteessa.

Taloustutkimuksen kuluttajatutkimuksessa vuonna 2018 Suomen pidetyimmäksi pikaruokaketjuksi valittu Friends & Brgrs on tuonut pikaruokamarkkinaan "fresh casual" -ideologian, joka perustuu vastuullisesti tuotettuihin, tuoreisiin ja 95-prosenttisesti kotimaisiin raaka-aineisiin sekä paikan päällä valmistettuihin lisäaineettomiin tuotteisiin.

– Olemme valmistaneet asiakkaillemme jo yli kolme miljoonaa hampurilaista, joiden pihvit jauhamme itse ja leivät leivomme omissa leipomoissamme. Paremmat burgerit ovat tulleet jäädäkseen ja jatkuvasti kehittyvä burgerimaailma on täynnä mahdollisuuksia, Fagerholm kertoo.

Erityisesti nuoreen kohderyhmään vetoava Friends & Brgrs kertoo kasvaneensa nopeasti kymmenen ravintolan erittäin kannattavaksi kokonaisuudeksi. Nyt kaupan myötä Friends & Brgrs haluaa haastaa pikaruokaketjut laatuburgereillaan ja työllistää kolmen vuoden aikana 1 000 nuorta osaajaa.

– Nuorten ulkona syöminen kasvaa kaikista asiakasryhmistä nopeimmin. Samaan aikaan nopeasti syöminen ja digitaalinen myynti kasvavat vahvasti. Olemme pitkään etsineet portfolioomme näitä trendejä ruokkivaa brändiä, ja Friends & Brgrs istuu tähän profiiliin täydellisesti, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen on osa NoHo Partnersin kasvustrategiaa. Yhtiö lanseeraa samalla Helsinkiin tässä mittakaavassa Suomen ensimmäisen cloud kitchen -ravintolan, jossa ei ole yhtään asiakaspaikkaa ja jossa valmistetaan eri suosikkiravintoloiden annoksia käsityönä vain kotitoimituksiin.

– Digitaalinen ostaminen ja lisääntyneet kotiinkuljetuspalvelut ovat avanneet suosituille ravintolabrändeille täysin uuden jakelukanavan erityisesti arkiruokailuun. Suomessa ihmiset ovat vielä tottuneet ostamaan arkiruokansa ruokakaupoista, mutta urbanisaation myötä yhä useampi tilaa ruoan kotiin tai toimistolle. Cloud kitchen tuo ratkaisun tähän jatkuvasti kasvavaan kysyntään lisäämällä kapasiteettia ruuhkahuippuihin ja nopeuttaen toimituksia. Sen avulla eri suosikkibrändimme, aina hampurilaisista sushiin, voivat palvella asiakkaitaan entistä laadukkaammin. Haluamme alan johtavana pelurina olla tämän markkinamuutoksen etujoukoissa myös tulevaisuudessa, Vikström sanoo.

Tänä vuonna tavoitteena on avata vähintään viisi uutta Friends & Brgrs -ravintolaa. Friends & Brgrs tulee olemaan myös vuonna 2021 valmistuvan tapahtumakeskus Tampereen Kannen areenan lippulaivabrändi pikaruoassa.

Friends & Brgrs Ab Oy:n arvioitu liikevaihto vuonna 2020 on noin 15 miljoonaa euroa.

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa.