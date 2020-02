Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Esitutkinta Lohtajan ammusräjähdyksestä viime keväänä on valmistunut, tiedotti Suomen puolustusvoimien pääesikunta keskiviikkona.

Ilmatorjuntakanuunan ammus räjähti varusmiehen käsissä valtakunnallisessa ilmapuolustusharjoituksessa toukokuussa 2019 Lohtajalla.

Pääesikunta suoritti esitutkinnan tapauksesta, jossa 23 mm ilmatorjuntakanuunan ammus räjähti varusmiehen käsissä 17. toukokuuta 2019 valtakunnallisessa ilmapuolustusharjoituksessa.

Tilanteessa ilmatorjuntakanuunan ammuksia käsitellyt panssariprikaatin varusmies sai lieviä vammoja, kun yksi ammuksista räjähti.

Pääesikunnan laatiman esitutkinnan mukaan on syytä epäillä, että varusmies oli määräysten vastaisesti lyönyt ammusta toisella ammuksella hänen vyöttäessään ammuksia. Lisäksi on syytä epäillä, että varusmiesten valvonta ja koulutus on ollut puutteellista. Epäiltyinä rikosnimikkeinä varusmiehen osalta on vaaran aiheuttaminen ja palvelusrikos ja kahden puolustusvoimien ammattisotilaan osalta palvelusrikos.

Esitutkinnassa kuulusteltiin lisäksi neljä tapahtumapaikalla ollutta varusmiestä asianomistajina. Lisäksi esitutkinnassa kuulusteltiin kahta todistajaa. Asia on siirretty toimivaltaiselle kurinpitoesimiehelle Panssariprikaatin komentajalle, joka päättää asian lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten.

