Pia Räihälän kolumni: "Vaatteet ovat liian halpoja, jos voin ostella niitä huvikseni kassikaupalla"

Vaatteiden hankkiminen käy vanhemmiten yhä vaikeammaksi. Kaikkea sellaista ei enää kehtaa eikä halua vetää päälle, mitä ehkä nuorempana olisi käyttänyt. Kropassa alkaa olla kaikenlaisia kohtia, jotka mieluiten peittäisi. Mukavuudenhalu menee jo enimmäkseen tyyliseikkojen edelle, ja makukin käy aina vain valikoivammaksi. Jos jotain omaa silmää miellyttävää löytyy, niin materiaali on usein pelkkää keinokuitua. Ei kiitos.

Lohdullista tässä on se, että nämä henkilökohtaiset ongelmat eivät ympäristön kannalta ole mitään ongelmia. Vaatteiden osamista pitäisikin vähentää ja niiden käyttöaikaa pidentää. Muotiteollisuuden hiilijalanjälki on massiivinen, eikä pikamuodin turmiollisuudesta liene enää kenelläkään epäselvyyttä.

Hyvin tämä tuntuu olevan tiedossa myös niillä Kalajoen lukiolaisilla, jotka viime viikolla organisoivat koulullaan muotiviikon. Siihen sisältyi muun muassa vaatteiden kierrätystä sekä muotinäytös, jossa esiteltiin paikallisten vaateliikkeiden tuotteita. Fiksut haastateltavat puhuivat kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, itse tekemisestä, läheltä hankkimisesta ja laatuun panostamisesta. Vaikka pikamuodin pitäisi vedota juuri nuoriiin, koska se on halpaa ja seuraa nopeasti trendejä. Olin ja olen vaikuttunut.

En väitä itse olevani erityisen tiedostava kuluttaja. Mutta minusta vaatteet ovat liian halpoja, jos voin ostella niitä huvikseni kassikaupalla. Mieluummin ostan yhden laadukkaan vaatteen, jonka hinta pikkuisen kirpaisee. Eipähän tule hankittua turhaa kaapin täytettä.

Sitä paitsi vaatekaupoissa kulkeminen on tätä nykyä kovin uuvuttavaa. Ennen se oli mies, jolle tuli vaateostoksilla lähes välitön pää- ja selkäkipu, mutta nyt koen itse samoja oireita. Nettiostaminen taas ei houkuttele, kun haluaisi saada kerralla istuvan vaatteen ja kun toivoisi, että paikalliset kivijalkaliikkeet säilyisivät.

Kun ostoksille on lähdettävä, ensimmäinen valintani on lähellä oleva laatuliike, josta saan tarvitsemani nopeasti. On onnellista, että oma mukavuudenhalu joskus ohjaa samaan suuntaan kuin ekologiset ja eettiset pohdinnat.

