Abiturientit ilakoivat perinteisen penkkaripäivän tunnelmissa jälleen huomenna torstaina: Alueellamme on tänä vuonna satoja penkkarijuhlijoita

Huomenna torstaina viimeisetkin tämän vuoden abiturientit viettävät perinteisiä penkkareita eli penkinpainajaisia. Keskipohjanmaan levikkialueella penkkareita juhlii sadat abiturientit tänä vuonna ja valtaosa heistä viettää penkkareitaan huomenna.

Keskipohjanmaa seuraa penkkarihumua torstaina koko levikkialueellaan ja verkossa julkaistaan tuoreita kuvia ja videoita abien ilakoinnista.

Osa abiturienteista vietti penkkarinsa jo viikko sitten. Tänä vuonna toista kertaa penkkarit jakautuivat kahdelle viikolle ja syynä muutokselle on ylioppilaskokeen uudistus, jonka jälkeen lukioissa ei ole enää selvää lukuloman alkamispäivää. Totuttu penkkaripäivä on ollut helmikuun puolivälin tietämillä viikolla seitsemän. Kyseessä on pitkä perinne, jota on järjestetty Suomessa lähes yhtä kauan kuin ylioppilaskirjoituksiakin.

Ensimmäisen kerran penkkarit aikaistuivat viime vuodella, jolloin Suomen Lukiolaisten Liitto ilmaisi huolensa perinteen rapautumisesta ja vaati, että jatkossakin penkkarit järjestettäisiin lähtökohtaisesti samana päivänä eri puolilla Suomea. Liitto on perustellut kantaansa esimerkiksi sillä, että lukioperinteet luovat yhteisöllisyyttä ja vahvistavat lukiokoulutuksen identiteettiä.

Penkkarihumun laannuttua lukioissa juhlitaan vanhojenpäivän tanssien merkeissä perjantaina, kun lukion toisen vuosikurssin opiskelijat juhlistavat perinteen mukaisesti sitä, että ovat lukion vanhimmat opiskelijat abiturienttien lähdettyä lukulomille.