Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Monenlaisille päättäjille on tarvetta– Olisi hyvä, että päättäjien maailma muistuttaisi kuntalaisten kokemuksia

Kuntavaaleihin on aikaa vielä runsas vuosi, mutta puolueet hakevat täyttä päätä ehdokkaita. Paikallinen päätöksenteko on tärkeä osa demokratiaa ja kuntapäättäjillä on listoillaan isojakin asioita.

Puolueissa tiedetään jo pitkältä ajalta, että monipuolista ehdokaslistaa on vaikea saada aikaiseksi. Kukin puolue voi asettaa ehdokkaita puolitoista kertaa valtuuston paikkamäärän.

Päättäjiksi tarvitaan kuitenkin monenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista: naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja. Kunkin elämäntilanne heijastuu myös toimintaan päättäjänä. Olisi hyvä, että päättäjien maailma muistuttaisi asukkaiden kokemuksia. Toisin sanoen tarvitaan myös nuoria päättäjiä ottamatta yhtään pois iäkkäämpien vastuunkannalta.

Puolueista kerrotaan, että ehdokashakua tehdään tosissaan ja hyviä löytyjä on jo tehty. Kuntavaalikampanjat ovat usein hyvin lyhyitä, joten ehdokkaiksi sitoudutaan hyvinkin viime tipassa.

Käytännössä ehdokashankintaa tehdään pyytämällä sopivia tyyppejä mukaan, mutta puolueet eivät pelästy yhteydenottoja toisinkaan päin. Kuntapäättäjäksi ehdolle ryhtyminen ei vielä tarkoita, että tulee valituksi, mutta kysymys on kuitenkin pitkästä sitoutumisesta.

Yhteisten asioiden hoitaminen edellyttää työtä ja aktiivisuutta, jos homman hoitaa tosissaan, mutta valtuustossa oleminen on ihan ihmisen mittaista hommaa. Keski-Pohjanmaalla puolueet kannustavat kansalaisia mukaan ehdokkaiksi ja sitä kautta päättäjiksi. Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Mari Kerola suosittelee kuntapolitiikkaa, koska se on tärkein paikka tehdä paikallisia päätöksiä (KP 12.2.).

Kokkolan Vasemmistoliiton hallituksen jäsen ja valtuutettu Kauko Niemi sanoo Keskipohjanmaassa, että vaaleihin lähdetään toiveikkaana. Luonnollisesti positiivisin mielin kohti vaalivuotta sanovat kaikki alueen puoluevaikuttajat suunnistavansa.

Kunnallisessa päätöksenteossa käytetään myös merkittävää taloudellista valtaa ja vaikutetaan ihmisten elämään hyvin konkreettisestikin. Paikallispolitiikka on siinä mielessä erilaista kuin toiminta valtakunnan tasolla, että parhaimmillaan yhteisenä "puolueena" ja linjana on oma kunta ja kuntalaisten paras.