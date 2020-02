Lestijoki-lehti: Rahanpesusta tuomittu toholampilainen Oskari Laakeri kertoo traagisista vaiheista tutkintavankeudessa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Talousrikoksesta vastikään kahden vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen saanut Oskari Laakeri antoi haastattelun Lestijoki-lehdelle. Haastattelussa hän kertoo tutkintavankeusajasta ja siihen liittyvästä traagisesta sattumuksesta. Hänen himankalainen pappansa kuoli sinä aikana, kun Laakeri oli vangittuna.

– Tiesin, että Juhani-pappa oli juuri tuolloin Kannuksen sairaalassa huonossa kunnossa. Kysyin Kokkolassa, että voisinko päästä häntä katsomaan. Aluksi luvattiin, mutta seuraavana päivänä lupaus peruttiin. Minun todettiin olevan niin suuren rikollisen, ettei se ollut mahdollista. Minua lähdettiin viemään Vaasan vankilaan. Olin surullinen.

Jutussa myös Lestijoki-lehden päätoimittaja Joni Mäki-Petäjä kommentoi tapausta ja kertoo lehden linjasta.

– Lestijoki ei missään olosuhteissa hyväksy rikollista toimintaa. Toholampilainen Oskari Laakeri teki väärin ja rikkoi lakia. Hän on siitä tuomionsa saanut oikeuslaitokselta. Laakeri sai kahden vuoden ehdollisen vankeustuomion törkeästä rahanpesusta.

– Kun ihmiset tekevät rikoksia, niillä on aina myös inhimillinen puoli. Jokainen rikos ja tuomio vaikuttaa laajempaan joukkoon kuin vain rikoksen tehneeseen. Teko on tuomittava, mutta mahdollisuus oppia virheistä on annettava myös Laakerille.

Tästä Lestijoki-lehden juttuun: Rahanpesusta tuomittu toholampilainen Oskari Laakeri löysi voimia elämään murheen keskelläkin: ”Elämä on vaan tällaista”

Juttu on Lestijoen tilaajasisältöä, kahden viikon koetilaus on maksuton.

Kannuksessa ilmestyvä Lestijoki-lehti kuuluu yhdessä Keskipohjanmaan kanssa KPK Mediaan.