Kirkolliskokouksen sukupuolijakauma tasaantui, uusia edustajia alle puolet: Tutkijan mukaan uuden kirkolliskokouksen ratkaisuvalmius punnitaan muun muassa avioliittokysymyksessä

Kirkolliskokousedustajat seuraavalle nelivuotiskaudelle on valittu. Valitusta edustajasta uusia edustajia on noin 46 prosenttia. Suurin vaihtuvuus edustajissa on Helsingin ja Kuopion hiippakunnissa.

Uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa miehiä on 53 ja naisia 42. Naiset ovat enemmistönä Espoon, Helsingin, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa valituista edustajista. Miesten ja naisten välinen ero kaventui tällä kertaa, sillä vuonna 2016 miehiä tuli valituksi 61 ja naisia 35.

Valituista edustajista nuorin on 24-vuotias ja iäkkäin 78-vuotias. Edustajien keski-ikä on 54 vuotta.

Tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta toteaa, että kirkolliskokouksen ratkaisuvalmius punnitaan erityisesti siinä, ovatko ”maltilliset” ryhmät dialogin ohella myös aidosti valmiita kompromisseihin vaikeissa kysymyksissä, kuten esimerkiksi kysymyksessä avioliittoon vihkimisestä.

Salmisen mukaan uuden kirkolliskokouksen johdolla kirkon on myös alettava sopeutua verotulojen laskuun ja tehtävä merkittäviä rakenteellisia muutoksia toiminnan turvaamiseksi.

– Kirkolliskokoukseen valitut edustajat voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan, minkälaisia asioita heidän valitsijayhdistyksensä painottivat. Tunnustuksellisuutta ja Raamattua korostavat konservatiivit muodostavat reilun kymmenesosan. Toinen keskeinen ryhmä ovat kirkon perustehtävää, rakenteellista uudistumista ja vuoropuhelua korostavat maltilliset konservatiivit, joihin luen 40 prosenttia edustajista. Kolmannessa ryhmässä ovat kirkon uudistumista ja yhteisymmärrystä korostavat maltilliset liberaalit, joita on noin neljännes edustajista. Kirkon uudistumista ja tasa-arvoa ajaviin liberaaleihin lukeutuu myös noin neljännes edustajista.

Tiedot valituista ovat alustavia ja vahvistamattomia. Vaalilautakunnat vahvistavat tulokset maanantaina 17.2.

Kirkolliskokoukseen valitaan vaaleissa 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.

