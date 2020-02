Kokkolalainen kasvuyritys Alfame nousi ensimmäiselle sijalle, kun valittiin Suomen paras työpaikka

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaalta ponnistanut ohjelmistoyritys Alfame nousi ensimmäiselle sijalle Great Place to Work -tutkimuksessa keskisuurten yritysten sarjassa.

Alfame on API- ja integraatioratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyritys.

Kokkolassa vuonna 2004 perustettu Alfame on osallistunut Great Place To Work -tutkimukseen kuusi kertaa ja parantanut sijoitustaan merkittävästi joka vuosi. Tänä vuonna Alfame siirtyi kasvun myötä pienten yritysten sarjasta keskisuurten yritysten sarjaan.

Viime vuosina Alfamen kasvutahti on ollut reilun 30 prosentin luokkaa. Kokkolassa yritys työllistää tällä hetkellä noin 30 ohjelmistokehittäjää, muualla Suomessa saman verran.

Great Place to Workin mukaan hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät, ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä. Great Place to Work tutkii Suomessa vuosittain noin 150 organisaatiota ja on koonnut listan Suomen parhaista työpaikoista jo 18 vuoden ajan. Vastaava tutkimus tehdään lähes 60 maassa ympäri maailmaa.