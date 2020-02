Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Jörn Donnerin koston enkeli

★ ★ ★ ★

Miestä ei voi raiskata.Ohjaus Jörn Donner, 1978Yle Teema ti 18.2. klo 21.55

Miestä ei voi raiskata on elokuvallinen pamfletti aikaansa edellä. Jörn Donnerin filmiversio Märta Tikkasen romaanista (Man kan inte våldtas, 1975) syntyi neljäkymmentä vuotta ennen #metoo-liikettä. Ohjaaja käsikirjoitti ja muokkasi tarinan toiminnalliseen suuntaan. Elokuva on täsmäisku vasten kasvoja.

Eronnut kirjastonhoitaja Eva (Anna Godenius) juhlii nelikymppisiään ravintolassa. Automyyjä Martin (Gösta Bredefeldt) iskee naisen, vie kotiinsa ja käy päälle. Mutta Eva ei ole kliseiden harmaa hiirulainen. Hän ottaa miehestä selvää ja ryhtyy seuraamaan tätä. Kosto on suolainen.

Skandaaleissa rypenyt ja oikeuteenkin vedetty Jörn Donner (1933 – 2020) tulee mieleen naistenmiehenä, mutta ei ihan ensimmäiseksi naisasiamiehenä. Silti kirjailijassa, elokuvaveteraanissa ja särmikkäässä persoonallisuudessa oli monta puolta. Miestä ei voi raiskata voidaan nähdä itsekritiikkinäkin, niin monipuolisesti se tutkailee naisen asemaa 1970-luvulla.

Seksuaalisen väkivallan ohella valokeilassa ovat naisten mitätöiminen niin avioliitossa kuin työmarkkinoilla. Asenneilmapiiri ja mainosten maailma holhoavat ja lokeroivat. Miestä ei voi raiskata on feminismin oppitunti, mutta mustavalkoinen se ei ole. Kaikkia miehiä ei leimata. Viiltävä ironia ilmenee jo filmin nimessä ja keventää sanoman tylyyttä.

Elokuva on Donnerin tyylikkäimpiä. Sisällöstä huolimatta kuvien ilme on valoisa, sävyt kuin vesiväreillä maalattuja. Kuvaajana on myöhemmin ohjaajana (Hyvä tahto, Lumen taju) ansioitunut tanskalainen Bille August, mikä kertoo Donnerin pohjoismaisista kontakteista.

Helvetti ei tunne sellaista raivoa kuin loukatun naisen viha, sanotaan William Congreven klassikkonäytelmässä. Naisen kostotarinana Miestä ei voi raiskata tuo mieleen Claude Chabrolin viileyden tai François Truffaut’n filmit Morsian pukeutui mustaan ja Pehmeä iho. Kun Eva laittaa peruukin päähänsä, ollaan syvällä mustan elokuvan ytimessä.