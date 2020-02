Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupungintalo avasi vihdoin ja viimein ovensa. Toki ovet ovat olleet urheilutalon puoleisessa päädyssä avoinna tähänkin saakka, mutta nyt tiloihin kulku onnistuu myös pääovien kautta.

Toisaalta asiakkaan kannattaa myös jatkossa käyttää toisen puolen ovea, sillä asiakaspalvelu sijaitsee siellä päässä. Asiakaspalvelusta löytyy myös sähköinen kaupungin virallinen ilmoitustaulu.

Konservatorion harmonikkaopiskelijat hemmottelivat juhlayleisöä musisoinnilla. soittamassa olivat Emma Palola, Oona Ingo, Enni Korkiakoski sekä Aaron Köhler. Opettaja Sari Viinikainen kuunteli ylpeänä oppilaitaan. Minna Mustonen

Neljänkymmenen vuoden ikään ennättänyttä Kokkolan kaupungintaloa on remonteerattu kaikkiaan 12,5 miljoonalla eurolla. Alkuperäinen budjetti oli 11 miljoonaa.

– Neliöhinnaksi tulee 1107 euroa, voidaankin todeta, että näin laajan remontin toteutus on ollut erittäin edullista, toteaa hallintojohtaja Ben Weizmann.

Suururakka kaupungintalolla on toteutettu viipaleittain, siipi siiveltä. Kaupungin henkilöstö on tehnyt töitä tiloissa koko ajan. Tokikin siten, että välillä ovat olleet väistötiloissa, jotta remontti omassa osiossa on saatu valmiiksi.

– Erityistä huomiota kiinnitimme remonttivaiheessa pölyttömyyteen, kertoo valvoja Ari Riihijärvi.

Kenellekään ei liene ollut yllätys, että osassa kaupungintalon tiloissa oli mittava kosteusvaurio, siitähän koko remontti alkunsa sai. Nyt on joka kolo koluttu, äänentoistoon ja akustiikkaan paneuduttu, sisustusta viilattu ja tilankäyttöä järkevöitetty. Vaikka sisätilat hohtavat uutuuttaan, ulospäin nopealla vilkaisulla kaupungintalo näyttää samalta kuin aina ennenkin.

– Kaupungintalolle on asennettu 650 uutta ikkunaa ja pellityksiä on julkisivussa laitettu uusiksi, korjaa hankepäällikkö Lasse Luomala virheellistä käsitystä siitä, että rakennuksen ulkopuoli olisi jäänyt entiselleen.

Uudet lämpöeristetyt ikkunat on asennettu entisten ikkunoiden lisäksi ulkopuolelle siten, että muun muassa äänieristys on lisääntynyt. Myös kaupungintalon pihatiloja on uudistettu.

Tuottaja Juha Hautala kertoi kaupungin perustamisvaiheista opastetulla kierroksella. Kustaa II Adolfin patsas kertoo kaupungin perustajasta. Jukka Lehojärvi

Kaikkiaan rakennuksessa työskentelee kolmisensataa kaupungin työntekijää. Remontin myötä koko henkilöstön työskentelytavat ovat kokeneet uudistuksen. Entisistä koppimallin konttoreista on siirrytty avoimiin monitoimityötiloihin. Myös kaupunginjohtaja Stina Mattila työskentelee yhteisessä avotoimistossa. Eikä hänellä ole raskasta mahonkista työpöytää, vaan ergonominen nouseva työpiste, kuten kaikilla muillakin.

Kaupunginjohtaja Stina Mattilan työpisteellä istuskelee kuvataiteilija Kaija Kontulaisen teos Akka. Minna Mustonen

Monitoimitilat ovat avoimia, jokaiselta osastolta löytyy myös yksityisempiä neuvottelutiloja. Jokaisella osastolla on myös yhteistiloja jossa voi juoda kahvit tai järjestää pop-up -kokouksen.

Kaupunginjohtaja Stina Mattilan mielipaikka uudistuneessa kaupungintalossa on oma työpiste sekä kokoustila Kälviä. Hallintojohtaja Ben Weizmann liputtaa aulan vetäytymistilan puolesta, jossa voi järjestää nopeasti pikakokouksen. Arkkitehti Kristian Biskop pitää omasta työpisteestään sekä kokoustila 209n kierrätetyistä kalusteista. Valvoja Ari Riihimäki arvostaa yleisiä tiloja ja kaikille avointa alakertaa katumaisine tiloineen. Hankintajohtaja Lasse Luomala arvostaa omaa työpistettään sekä kokoustilojen moninaisuutta ja monipuolisuutta kaikkine muunneltavuusmahdollisuuksineen.

Torstaina Kokkolan kaupungintalolla järjestetty Avoimet ovet- tilaisuus kiinnosti kansaa sankoin joukoin. Ihastus uuteen sisustukseen, moninaisen taiteeseen ja uusiin tiloihin oli runsasta.

Muun muassa kokkolalainen Markus Kinnari ihaili tilojen tuoksuttomuutta sekä hienoa sisustusta.

Markus Kinnari ihasteli taulua ja muisteli lapsuuttaan, jolloin veneillä pääsi Kokkolan keskustaan. Minna Mustonen

Ainoa mikä sai hiukan kritiikkiä oli vessojen symboliikka, joka sai miesten menemään naisten vessaan ja päin vastoin.

