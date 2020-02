Kaustiselle Suomen Kulttuurirahaston tämän vuoden suurin taiteen apuraha – Näppäritoiminnan kehittämistä tuetaan 215 00 eurolla: "Musiikkia pitäisi kaikkien tehdä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt tämän vuoden suurimman taiteen alan apurahansa Kaustiselle. Kansanmusiikki-instituutti ry saa 215 000 euroa Näppäritoiminnan kehittämishankkeeseen.

"Musiikki kuuluu kaikille" on näppäritoiminnan ydinajatus. Rahoituksen ansiosta sen toteuttaminen on Mauno Järvelän mukaan Perhonjokilaaksossa seuraavat pari vuotta entistä varmemmalla pohjalla.

Hankkeessa ei olekaan kyse toiminnan laajentamisesta kokonaan uuteen suuntaan.

– Rahoitus on hieno ja iso tunnustus sille, mitä on vuosien aikana tehty, summaa Näppärit ry:n puheenjohtaja Lauri Oino.

Nyt rahoitettava hanke koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisellä, Näppäriopiston toiminnan käynnistämisellä, on pitkät juuret.

– Yksityisestä musiikkikoulusta tehtiin jo -80-luvulla pitkälle menevät suunnitelmat, muistelee Järvelä.

Näppäriopisto olisi toiminut yhteistyössä Keski-Pohjanmaan konservatorion kanssa. Suunnitelma ei kuitenkaan edennyt. Konservatorion resurssit eivät olisi riittäneet tarjoamaan kaikille halukkaille yksityistunteja, joten karsintaa olisi ollut tehtävä. Tämä sotii yhtä keskeisintä näppäriperiaatetta vastaan eli sitä, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan.

Yhteistyökumppaniksi löytyi sen sijaan Perhonjokilaakson kansalaisopisto. Kansalaisopistossa työskentelee yksi päätoiminen viulunsoitonopettaja, joka pitää sekä yksityistunteja että viikoittaisen ryhmäharjoituksen. Yksi opettaja ei riitä, ja jonotuslistalle jää joka vuosi lapsia. Heidän opetuksestaan ja viikottaisten ryhmäharjoitusten lisäopettajien palkkauksesta on huolehtinut Näppärit ry milloin minkäkin rahoituksen turvin.

Kulttuurirahaston apurahalla palkataan toinen soitonopettaja. Raha riittää noin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Sinä aikana toiminta vakiinnutetaan ja mitoitetaan, kuinka paljon rahaa Näppäriopiston pyörittämiseen tarvitaan.

Tämän rahan toivotaan jatkossa tulevan valtiolta. Järvelä kertoo Näppäreiden hakeneen VOS-rahoituksen piiriin jo viime vuonna, mutta hakemusta ei hyväksytty. Uusi yritys on kuitenkin tulossa.

Toinen osa on kulttuurirahaston tukemasta hankkeesta on näppäritoiminnan lyhytkurssien levittäminen. Näppärit on jo vuosia kiertänyt eri puolilla Suomea pitämässä lyhytkursseja ja levittämässä sanaa menetelmästä.

– Sille on suuri tarve, varsinkin kun ajattelee koulujen musiikinopetuksen tilaa, Järvelä sanoo.

Henna Suomen viimevuotisessa väitöskirjassa todettiin, että vain kuusi prosenttia luokanopettajaopiskelijoista koki olevansa täysin päteviä opettamaan musiikkia alakoulussa. Suurella osalla oli puutteita musiikin peruskäsitteiden hallinnassa.

– Jotain tässä täytyy yrittää. Musiikkia pitäisi kaikkien tehdä, toteaa Järvelä.

Oino kertoo, että näppärikursseja järjestetään Suomessa vuosittain lähes 20 ja niihin osallistuu yhteensä reilusti yli 2000 soittajaa.

Näppärikursseja järjestetään myös ulkomailla. Vuodelle 2021 on suunnitelmissa neljäs Folkskandia-projekti, johon on Järvelän mukaan tulossa osallistujia Pohjoismaiden lisäksi mm. Saksasta ja Virosta.

Hankkeen kolmas osa liittyy näppärimateriaalin ja -soittimiston kehittämiseen.

– Tarvitaan sävellyksiä ja sovituksia, koska näppäreissä on eri tasoisia soittajia, jotka soittavat eri soittimia, sanoo Oino.

Yksi osoitus uudesta näppärimusiikista on Mauno Järvelän ja Aili Järvelän tekemä Minna Canthista kertova Kantti kestää!, joka valittiin viime vuonna vuoden lastenlauluksi.

Soittimiakin on oltava reservissä melkoisesti.

– Pelkästään kesän näppärikurssille tarvitaan monta kymmentä harmoonia. Niiden huolto ja viritys on tähän saakka ollut ihan talkootyötä, kertoo Järvelä.

Jotain näppäritoiminnan aktiivisuudesta kertoo, että aikuisten pelimannipiirissäkin on lähiaikoina tarvittu enimmillään 12 harmoonia. Järvelän mukaan toiminta onkin virkeää.

– Nyt sitä pystytään tarjoamaan enemmän ja suuremmalle joukolle, summaa Oino.

