Kokkolan kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus tilasi 60-vuotislahjan itselleen ja kaikille kulttuurin ystäville – Aulis Sallisen konsertto kantaesitetään perjantaina Kokkolan Talviharmonikassa

Kokkolan Talviharmonikka -festivaaleilla kantaesitetään perjantaina teos säveltäjä Aulis Salliselta. Sävellystilauksen takana on Kokkolan kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, joka halusi juhlistaa 60-vuotissyntymäpäiväänsä kulttuuri-ihmiselle sopivalla tavalla.

– Sampo otti orkesteriin yhteyttä pari vuotta sitten ja tiedusteli, olisiko mahdollista tilata teos Aulis Salliselta. Se on todellinen kulttuuriteko, sanoo Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin intendentti Marjukka Puutio.

Yhteys Talviharmonikkaan syntyi luontevasti, koska Raimo Vertainen oli jo aiemmin ollut Salliseen yhteyksissä. Aluksi suunnitelmana tosin oli teos orkesterille ja yhdelle harmonikalle, mutta Sallinen halusi konserttoon kaksi harmonikkaa. Sellaista hän ei nimittäin aiemmin ollut säveltänyt.

– Kun vaihtaa uuteen kokoonpanoon, aivot menevät uuteen asentoon. Minua myös kiinnosti monipuolisuus, jota kaksi harmonikkaa antaa, Sallinen kertoo.

Anna-Maria Helsing (vas.), Sonja Vertainen, Janne Valkeajoki ja Aulis Sallinen. Anni Saari

Yksi säveltäjäntyön haasteista on se, että joutuu säveltämään instrumentille, jota ei itse osaa soittaa. Kun Sallinen 2000-luvun alussa harkitsi, alkaisiko säveltää häneltä pyydettyä ensimmäistä harmonikkateosta, yksi hänen lukemistaan ohjeista oli, että pitää kirjoittaa sitä, mitä soittimella ei saa tai voi tehdä.

Tämä ei Sallista kuitenkaan innostanut.

– Minua ei ole koskaan kiinnostanut virtuoosimusiikki. Tärkeintä on musiikillinen kertomus, hän sanoo.

Duo Concertante -teoksen solisteina ovat Janne Valkeajoki ja Jonna Vertainen. Valkeajoki sanoo teosta haitaristisesti kirjoitetuksi, ja että sen harjoittelu ei koskaan ollut tylsää.

– Tykkään myös siitä, miten harmoniat muuttuvat, hän sanoo.

Vertaisen mielestä konsertto on raikas ja omaleimainen. Se ei siis muistuta mitään muuta hänen soittamaansa teosta.

Kaksi tasavahvan harmonikkasolistin lisäksi konsertossa on lyömäsoittaja.

– Halusin teokseen kontrastisen elementin. Ja lyömäsoittimet luovat vahvan pohjan, pitävät teoksen koossa, Sallinen kuvaa.

Hän on ankkuroinut konserton Kokkolaan käyttämällä sen toisessa osassa paikallista pelimannisävelmää.

Perjantain konsertin teemana on ”ystävyyttä ja naapuruutta”. Se viittaa Kokkolan ja Suomen historiaan ja suhteisiin Ruotsiin ja Venäjään. Konsertin alussa kuullaan venäläisen Anton Arenskin kappale, jonka teemana on Tšaikovskin laulu.

Arenskin kanssa lähes samanikäiseltä Sibeliukselta kuullaan Rakastava-sarja. Se on alun perin kuoroteos, mutta sitä esitetään eri kokoonpanoin.

– Tämä jousiorkesteriversio on minusta kaikkein paras niistä, sanoo kapellimestari Anna-Maria Helsing.

Ruotsia edustaa Dag Wirén, jonka Serenadia jousille Helsingin kuvaa hauskaksi, aurinkoiseksi kappaleeksi.

– Myöhemmin hänen teoksiinsa ilmestyy tummempia sävyjä, jotka voivat olla Sibeliuksen vaikutusta. Mutta -40-luvun lopulla varmasti maailmantilannekin vaikutti, hän pohtii.

Sallisen mielestä ympäröivä maailma vaikuttaa väistämättä säveltäjän työhön. Hänellä on omakohtaista kokemusta tästä 1980-luvulta, jolloin kylmä sota oli pahimmillaan ja ihmiset pelkäsivät tosissaan, milloin pamahtaa.

– Kronos-kvartetti oli tilannut minulta jousikvarteton, ja siitä ei meinannut tulla mitään. Olin niin masentunut. Täällä minä istun ja kirjoitan pitkää ja kaunista linjaa – mitä järkeä tässä on, ajattelin. Sitten hakkasin teoksen palasiksi, Sallinen kertoo.

Tuloksena oli Mosaiikinpalasia-niminen teos, jonka muodossa Sallinen tuli dokumentoineeksi häntä ympäröivää aikaa.

Globaalien huolien edessä ei Sallisen mukaan voi lamaantua, muuten mistään ei tule mitään. Parempi on tehdä työtä. Säveltäjän ei tarvitse ottaa suoraan kantaa – ja miten solistinen teos sen edes tekisikään?

– Musiikki ei ole ketään vastaan eikä kenenkään puolesta. Siten se on taiteista suurin. Kulttuurikuvio, jota me kaikki tässä teemme, on se, mikä kaiken ratkaisee, toteaa Sallinen.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin konsertti Ystävyyttä ja naapuruutta Keski-Pohjanmaan konservatorion salissa pe 14.2. kello 19.