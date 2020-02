Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lukiolaiset ansaitsevat penkkarinsa ja kakkosluokkalaiset tanssinsa – Joskus toivoisi, että nuorilla olisi aikaa iloon ja rentoutumiseen

Sadat abiturientit ja lukion kakkosluokkalaiset viettävät näinä päivinä riemukasta elämänvaihetta Keskipohjanmaan levikkialueella ja tuhannet koko Suomessa. Toista kertaa penkinpainajaisia juhlittiin kahdessa osassa, sillä ylioppilaskokeen muutoksen vuoksi loman alkamisajalle ei ole enää tiettyä päivää koko maassa.

Torstain penkkarit kuulostivat työpaikan ikkunoiden läpi samalta kuin kaikki vuosikymmenet, joita itse kukin on penkkarihuumaa seurannut. Torven törähdykset ja mekkala kuvastavat koulun päättymisen riemua huipuimmillaan. Kyse on pitkästä perinteestä, joka on jatkunut lähes yhtä kauan kuin ylioppilaskirjoitukset. Monille penkkarit kuuluvat elämän ikimuistoisten hetkien joukkoon.

Keskipohjanmaan alueella on paljon lukioita, joista suurin on Kokkolassa. Pienimmissä lukioissa on vain joitakin kymmeniä abiturientteja. Esimerkiksi Reisjärvellä yo-kokelaita on hiukan toistakymmentä. Koulun päättymisen iloon ei lukion koolla taida olla merkitystä.

Lukiolla ja ylioppilaskirjoituksilla on iso merkitys tulevaisuuden haaveiden toteuttamisessa. Tuntuu kuin vuosi vuodelta nuorten ihmisten paineet kasvaisivat ja tavoitteet kovenisivat. Siksi lukulomallakaan ei ole aikaa nauttia vapaudesta.

Perjantaina juhlat jatkuvat toisella perinteellä, vanhojenpäivän tansseilla. Juhlava tanssiaistapahtuma on nykyään näyttävä tapaus, johon valmistaudutaan huolella. Tänä aamuna keskipohjalaiset kampaamot ja kauneushoitolat ovat täynnä toiveikkaita nuoria, joiden hiuksia kammataan ja kasvoja meikataan.

Juhlapuvut maksavat jopa niin paljon, että osalle kustannukset ovat liikaa. Pukujuhlan takana on kuitenkin hieno perinne, jossa lukion kakkosluokkalaiset ottavat "vallan" koulussa.

Koulun käyminen on nuorille oikeata työtä, jonka tuloksellisuus vaikuttaa myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja valintoihin. Siitä huolimatta soisi jokaiselle nuorelle aikuiselle aikaa myös iloon ja rentoutumiseen ennen opiskeluputkeen ja työelämään asettumista.