Jere Härkälä on Kokkolan Hermeksen valmentaja ensi kaudella, kertoo Satakunnan Kansa

Porin Ässien A-nuorten päävalmentaja Jere Härkälä on ensi kaudella Kokkolan Hermeksen päävalmentaja, uutisoi porilainen Satakunnan Kansa torstaina verkkosivuillaan.

– Jaa, Kokkola on kiva kaupunki. Ei ole paljon siellä tullut käytyä, Härkälä toteaa lehden verkkosivuilla, muttei halua enempää tulevia kuvioitaan kommentoida.

Porilainen Härkälä, 35, pelasi Ässien juniorijoukkueissa A-nuoriin saakka ja ehti pelata myös yhden liigapelin Ässissä kaudella 2004–05. Kaudesta 2010–11 Härkälä on valmentanut Ässien juniorijoukkueita A-, B- ja C-nuorten SM-sarjoissa. Ässien A-nuorten päävalmentajana Härkälä on toiminut kaudesta 2016–17 lähtien. Ässät on tällä hetkellä A-nuorten SM-liigassa viidentenä.

Tällä hetkellä Hermeksen päävalmentajana toimii Ari-Pekka Pajuluoma loppukauden kattavalla sopimuksella. Pajuluoma aloitti tehtävässä helmikuun alussa, kun Janne Tuunanen jätti paikkansa.

Viime viikolla Ilta-Sanomat kertoi Pajuluoman toimivan ensi kaudella KHL-seura Helsingin Jokereiden valmennustiimissä. Pajuluoma kertoi viimeksi keskiviikkona Keskipohjanmaassa työn jääkiekon parissa jatkuvan ensi kaudellakin, mutta osoitetta hän ei paljastanut.