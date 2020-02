Tällainen on suorasukainen kuvapankki, joka auttaa puhevammaisia viestimään seksiasioistaan – Tekijäkaksikko tuo esiin monimuotoisuuden: "Kinky-puolta halutaan laajentaa"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tabletin näytölle avautuvissa piirretyissä kuvissa apuvälineet ja seksiasennot on kuvattu kaunistelematta ja suorasanaisesti.

Kuvapankki on tarkoitettu tukemaan vammaisten ihmisten viestintää seksistä, mutta vaikean aiheen parissa kuvallista apua tarvitsisivat muutkin. Moniko puhekykyinen osaa pukea sanoiksi, mitä tarkalleen haluaa tai mistä ei pidä?

– Seksillä mässäillään kadunvarsimainoksissa, mutta sitten kun oikeasti pitäisi alkaa puhua, siitä tuleekin yksityisasia, sanoo seksuaali- ja toimintaterapeutti Henna Kekkonen.

Kekkosen sekä seksuaaliterapeutti ja lähihoitaja Fanni Kevätniemen perustama uusi SelkoSeks-kuvapankki on suunnattu puhevaikeuksista kärsiville ihmisille, joita on Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa noin 65 000.

Erilaisten vartalokuvien avulla SelkoSeks-kuvapankin tekijät haluavat välittää tietoa siitä, että ihminen voi olla monella tapaa. Joel Maisalmi

Kevätniemen mukaan visuaalinen tuki helpottaa viestin vastaanottamista, jos ihmisellä on kommunikaatiovaikeuksia. Aiheen arkaluontoisuudesta kertoo paljon se, että tähän mennessä saatavilla ei ole ollut tarkkoja selkokuvia edes ihmisen anatomiasta.

Jos seksistä puhuminen on vammattomillekin yhä vaikeaa, vammaisten ihmisten kohdalla seksuaalisuudesta vaietaan mielellään täysin.

– Seksuaalisuuteen liittyy paljon pelkoja, että kun asiasta aletaan puhua, kaikista ihmisistä tulee seksivillejä, Kekkonen sanoo.

Puhetta ja kirjallisuutta vammaisten ihmisten seksuaalisuudesta on tarjolla yhä enemmän, mutta ihmisten elämään vaikuttava konkreettinen tekeminen on yhä hankalaa. Seksuaalisuus saatetaan sivuuttaa jopa opinnoissa lähes täysin.

– Itse valmistuin lähihoitajaksi 2011, ja silloin seksuaalisuus ei kuulunut opintoihin millään tavalla, Kevätniemi sanoo.

Nyt seksuaalisuus on kirjattu opetussuunnitelmaan, mutta käytännössä taidot eivät aina näy. Kevätniemi on ohjannut opiskelijoita työpaikallaan ja kysynyt heiltä, mitä koulussa on opetettu. Toisinaan opiskelijat ovat kertoneet koulun viestin olleen, että "seksuaalisuuteen liittyviä asioita oppii sitten käytännössä".

Tarve kuvapankin perustamiseen kävi ilmi, kun Kekkonen ja Kevätniemi opiskelivat seksuaaliterapeuteiksi. He huomasivat, ettei seksuaalisuuteen liittyviä selkokuvia ole saatavilla.

Eräässä kuvapankissa oli tarjolla yksi kuva sekä transsukupuolisuudesta että seksistä. Seksi oli tiivistetty penis-vaginayhdyntään.

Niinpä Kekkonen ja Kevätniemi päättivät tehdä kuvapankin itse.

– Mielestämme tämä on yksi isoimmista päänavauksista vammaispuolella, Kekkonen sanoo.

Ne harvat kuvat, joiden avulla seksuaalisuutta on tähän asti kuvattu, ovat usein epätarkkoja.

Kuvapankin sisältö laajenee käyttäjien tarpeiden mukaan. Sisältöä halutaan laajentaa myös tavanomaisesta poikkeavaan seksiin. Joel Maisalmi

Eräässä kommunikaatiokansiossa seksiä kuvataan sydämen sisään piirretyillä kahdella päällä. Kuvaus on niin lavea, että sen avulla on vaikea käydä kovin yksityiskohtaista keskustelua.

SelkoSeks-kuvapankin tekijät Kekkonen ja Kevätniemi halusivat tarjota käyttäjille mahdollisuuden ilmaista halujaan tarkemmin. Jos ihmisellä ei ole taitoa ilmaista itseään sanoilla tai viittomalla, kuvat ovat lähes ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto.

– Seksuaalisuus ei ehkä kuulu siihen, mitä lähdetään itse näyttämään, Kekkonen sanoo.

Kevätniemi sanoo, että osa kuvista vaati piirtäjältään, kuvataiteilija Joni Ahoselta avarakatseisuutta. Tällä hetkellä kuvapankissa on noin 160 kuvaa, jotka käsittelevät seksuaalisuuden eri osa-alueita: muun muassa apuvälineitä, ehkäisyä, tunteita ja kosketusta.

Kun puheen tuottaminen on hankalaa, kuvista on todella konkreettista hyötyä esimerkiksi seksitaudeista kertomisessa. Joel Maisalmi

Sekä kehitysvammaisissa että autismin kirjon ihmisissä on myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Siksi kuvapankissa on huomioitu sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Sen kuvittaminen osoittautui vaikeaksi.

Molemmat tekijät kokevat olevansa samaa sukupuolta, joka syntymässä on heille määritelty. Siksi he tunsivat, etteivät ole oikeita määrittelemään yhtä mallia moninaisuudesta. Lopulta he päättivät kysyä transihmisiltä ja muunsukupuolisilta itseltään, mikä olisi paras tapa kuvittaa sukupuolten monimuotoisuutta.

Syntyi idea erilaisista kehoista, joiden joukossa on myös sukupuolinormista poikkeavia vartaloita. Eräässä vartalossa on vain yksi rinta, toisessa eri sukupuolten ominaisuuksia. Sukupuolta on monesta kuvasta vartalon perusteella mahdotonta määrittää.

Kuvan avulla voi ilmaista esimerkiksi muunsukupuolisuutta. SelkoSeks

Puolentoista vuoden työstämisen jälkeen kuvapankki on ollut avoinna reilun kuukauden. Kekkonen ja Kevätniemi hakivat sitä varten apurahaa, jonka turvin he olisivat voineet tarjota kuvat käyttöön ilmaiseksi. Rahaa ei hellinnyt, ja nyt sisältöön pääsee käsiksi maksamalla joko kuukausimaksun 16,90 euroa tai elinikäisen kertamaksun 399 euroa.

Tekijöille kuvapankista ei vielä ole jäänyt käteen penniäkään.

Sisältöä voi selata mobiililaitteilla tai tietokoneella. Kuvia voi myös tulostaa. Jatkossa kuvapankkia on tarkoitus tuotteistaa esimerkiksi toimintatauluiksi, myöhemmin ehkä konkreettisiksi tuotteiksi. Keväällä Kekkonen ja Kevätniemi lähtevät viemään kuvapankkia maailmalle.

– Palvelu käännetään englanniksi, koska kuvia ei ole kansainvälisestikään missään, Kekkonen kertoo.

Kuvapankki SelkoSeksin perustajat Fanni Kevätniemi ja Henna Kekkonen toivovat suoraa puhetta seksuaalisuuden eri ilmentymistä. – Harmittavan usein ihmiset reagoivat niin, että hyi ei, ja lakaistaan asia maton alle, Kevätniemi sanoo. Joel Maisalmi

Kuvapankin sisällön on tarkoitus kasvaa tarpeiden mukaan. Jo nyt erilaisia seksivälineitä ja asentoja käsittelevissä kuvissa on valinnanvaraa, mutta Kekkonen ja Kevätniemi haluavat laajentaa tarjontaa myös tavallisesta poikkeavaan seksiin. Vaihtoehtoja halutaan käyttäjien mieltymysten mukaan – ei siten, että tekijät määrittävät, millaisia asioita kuvapankin käyttäjät voivat tehdä.

– Nyt jo on pitkä lista, mitä kaikkea sinne vielä tarvitaan. Kinky-puolta halutaan laajentaa, Kekkonen sanoo.

Vaihtoehtojen sisällyttäminen on tärkeää, sillä esimerkiksi autismin kirjon ihmisillä aistipoikkeavuudet ovat yleisiä. Hiusten harjaaminen voi tuntua siltä kuin joku vetäisi raastinraudalla pitkin päänahkaa. Jollakin ihmisellä genitaalialueella ei välttämättä ole mitään tuntemuksia, mutta vasemman korvanlehden koskettaminen tuottaa mielihyvää. Vastaavasti sitominen voi tuoda joillekin turvallisuudentuntua.

Miesten välinen seksuaalisuus on mukana kuvaviestinnässä. SelkoSeks

Ryhmäseksiin viitataan tällaisella kuvalla. SelkoSeks

Samasta syystä myös vartaloiden moninaisuuden pitää näkyä.

– Autismin kirjon ihmisissä on miehiä, jotka käyttävät mekkoa, mutta eivät ilmaistakseen omaa sukupuoltaan, Kevätniemi kertoo.

Toiset leikkaavat vaatteista lappuja, ja toiset päätyvät mekkoon, koska housut tuntuvat niin epämukavilta.

Puhevaikeuksista kärsivien kohdalla kuvien merkitys korostuu: jos ihmisellä ei ole mitään keinoja kertoa kokemuksistaan, esimerkiksi hyväksikäyttö voi jäädä piiloon.

Vammaisilla ihmisillä on muita korkeampi riski joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yksi syy on se, ettei seksuaalisuudesta välttämättä ole riittäviä tietoja. Kaikki eivät tiedä edes joutuneensa seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi, saati sitä, miten tilanteessa pitäisi toimia.

– Osaavatko ihmiset tunnistaa, mitä minulle saa tehdä ja mitä ei. Kenelle kerron, jos minulle tehdään jotain sellaista, mistä en tykkää, Kekkonen sanoo.

Lisäksi vammaisten ihmisten seksuaalisuus on yhä vaikea ja vaiettu asia. Ympäristö määrittää pitkälti, millä tavalla seksuaalisuus saa olla osana vammaisen ihmisen elämää.

Jos ihminen ei ulospäin näytä siltä, että seksuaalisuus olisi vahvasti läsnä hänen elämässään, ulkopuolisilla saattaa olla ajatuksia, että on parempi olla puhumatta koko asiasta. Jotkut pelkäävät keskustelun johtavan häiriökäyttäytymiseen, esimerkiksi yhtäkkiseen itsensä kosketteluun julkisesti.

Aina ammattilaistenkaan seksuaalisuuteen liittyvät tiedot ja taidot eivät ole riittäviä. Räikeimmillään tämä näkyy siten, että hoitaja säikähtää avunpyyntöä ja pyrkii piilottamaan asian.

– Ihmisillä on pelko, työntekijöilläkin, että herätetään nukkuva karhu, sanoo Kevätniemi.

– Se on ihan absurdi ajatus. Ja jos jotain käy, ihmiselle ei vain ole opetettu, miten saa toimia ja missä, Kevätniemi sanoo.

Kevätniemi tietää tapauksen, jossa henkilö kertoi tunnistavansa itsessään pedofiilisen taipumuksen ja pyysi työntekijältä apua. Vastaus avunpyyntöön oli tyrmäys ja uhkaus, että jos henkilö vielä joskus puhuu asiasta, paikalle kutsutaan poliisi.

– Harmittavan usein ihmiset reagoivat niin, että hyi ei, ja lakaistaan asia maton alle, Kevätniemi sanoo.

Kekkonen ja Kevätniemi ovat saaneet kritiikkiä siitä, miten he voivat puhua vammaisten ihmisten asioista, kun ovat itse vammattomia. He sanovat, etteivät yritä puhua kehitysvammaisten ihmisten puolesta.

– Mutta seksuaalisuutta ei voida ohittaa vain siksi, että oletetaan, ettei se kuulu ihmiselle.

Heidän mukaansa ammattimaisuuteen kuuluu se, että ihmisen kanssa kartoitetaan, mitkä asiat hänelle ovat tärkeitä. Jos seksuaalisuus ei kuulu niihin, se on ok. Yhtä osa-aluetta ei kuitenkaan voi rajata ihmiseltä pois kysymättä.

Kuvapankin sisältö on internetissä maksun takana. Tekijät Fanni Kevätniemi ja Henna Kekkonen hakivat turhaan apurahaa ideansa toteuttamiseen. Joel Maisalmi

– Toimintaterapeutit keskustelevat koulutuksessa siitä, miten suihku- ja vessatoiminnoissa autetaan. Toimintaterapeuttina kartoitetaan kaikki arjen toiminnot siitä lähtien, saako pyyhittyä itse, mutta sitten seksuaalisuus on yksityisasia, Kekkonen sanoo.

Kekkonen työskentelee kuntoutuksen puolella ja hänellä on paljon asiakkaita, jotka ovat vammautuneet aikuisiällä. Jos ihminen vammautuu aikuisena esimerkiksi autokolarissa, tietty seksuaalisuus on jo opittu. Kun se onnettomuuden seurauksena muuttuu täydellisesti, tuki on monessa kohtaa tarpeen.

– Jos vaikka toinen puoli halvaantuu, eikä kukaan uskalla lähteä neuvomaan, Kekkonen sanoo.

Kerran hänen asiakkaanaan oli pariskunta, joista toinen halvaantui.

– Puoliso mietti, voiko enää harrastaa seksiä toisen kanssa, koska kokee silloin harrastavansa seksiä vammaisen ihmisen kanssa.