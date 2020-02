Teatteriarvio: Kokkolan kaupunginteatteri hukkaa mahdollisuutensa Yksiöön en äitee ota -näytelmässä – "hauskuus ei synny hassuista silmälaseista ja änkytyksestä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yksiöön en äitee ota. Käsikirjoitus Sirkku Peltola, ohjaus Mika Nuojua. Rooleissa Hanna Vähäniemi, Irina Parviainen, Tuomo Kemppainen, Liisu Aurasmaa ja Jani Honkaselkä. Ensi-ilta Kokkolan kaupunginteatterin Katariinan kamarissa 13.2.

Sirkku Peltola on kuvannut Kotalan perheen elämää neljässä näytelmässä. Yksiöön en äitee ota vuodelta 2007 on niistä toinen. Näytelmä on ollut erittäin suosittu – Kellariteatterissa sitä esitettiin seitsemän vuotta putkeen ja muissakin Suomen teattereissa sitä on nähty paljon. Nyt näytelmä on päätynyt Kokkolaan.

Yksiöön en äitee ota -näytelmän hahmot ovat yhteiskunnan kelkasta pudonneita. Aili Kotala on eronnut ja työtön, ja maatilan pakkolunastuksen jälkeen hän on joutunut muuttamaan yksiöön äitinsä kanssa. Naisilla ei ole juuri muuta tekemistä kuin virkata ja tehdä matonkuteita, televisiokaan ei enää toimi. Suu kuitenkin toimii, varsinkin Äitellä.

Yksiössä tulee ahdasta, kun sinne majoittuu myös Ailin aikuinen poika Kai sekä 16-vuotias tytär Jaana. Molemmat ovat joutuneet pakoon vesivahinkoa. Kain tyyli ei ole teini-iän jälkeen muuttunut, ja äidin hoiviin palataan edelleen kun rahat ovat loppu. Jaana taas elää keskellä teini-ikää, jossa etsitään itseä ja paikkaa maailmassa.

Kämpässä vierailee myös Hamed Sahel, irakilaissyntyinen sairaanhoitaja, jonka kanssa Äite ystävystyi jouduttuaan sairaalaan. Hamed on tyytyväinen kaikkeen, vaikka 30 yövuoron jälkeen vähän väsyttääkin.

Peltola on siis kirjoittanut tyyppejä, joissa olisi teatterilavalla mahdollisuuksia vaikka mihin.

Mutta Kokkolassa mahdollisuudet hukataan.

Tämä näytelmä on jotain sellaista, jota syntyy kun yhdistetään Heikkiin ja Kaijaan Tarantinon elokuvat ilman kiroilua ja tappamista. Sillä puhetta riittää. Se on sinänsä sujuvaa, näyttelijöiden rytmi ja keskinäinen dialogi toimii hyvin. Mutta hahmoista pitäisi saada irti enemmän, kun näytelmässä ei juuri tapahtumia ole, vaan siinä lähinnä istutaan sohvalla.

Jo roolitus herättää kysymyksiä. Äite ja Aili näyttävät liian samanikäisiltä, ja Jaanaa taas ei usko 16-vuotiaaksi. Miesroolit toimivat paremmin, vaikka mietin hiukan, onko itse asiassa oikein muuttaa suomalainen näyttelijä maahanmuuttajaksi, niin uskottavasti kuin se onkin tehty.

Mutta suurin ongelma on ohjauksessa. Näytelmän henkilöt eivät kerta kaikkiaan toimi. Äite ei puheidensa perusteella ole mikään leppoisa ihannevanhus, mutta Hanna Vähäniemen pehmeästä roolista mehevä ilkeys puuttuu. Irina Parviaisen ilmaisu kuulostaa kovin tutulta, eikä katsojalle koko aikana selviä, onko hän katkera vai vain pihalla.

Luulen, että näytelmästä on väkisin yritetty tehdä komediaa. Mutta hauskuus ei synny hassuista silmälaseista ja änkytyksestä. Tragikomedian hauskuus, sikäli kun sitä on, syntyy siitä, että teksti on kaikessa raakuudessaan totta. Nyt siihen ei tunnu uskovan kukaan.

Ongelma on myös itse tekstissä. On epäuskottavaa, että Äite ja Hamed kertovat elämäntarinansa ääneen, vaikka ovat tunteneet toisensa vuosikaudet. Väliin lavalla selvästi luennoidaan katsojalle eikä toiselle hahmolle. Se ei tee näytelmää yhtään elävämmäksi. Eikä Suomessa kukaan heti jää asunnottomaksi, kun menettää työnsä.

Syvemmällä tasolla Yksiöön en äitee ota kertoo ylisukupolvisesta syrjäytymisestä. Se maailma, joka näytelmän henkilöiden taustalla on, on toki olemassa. Kaupungin vuokratalot, homevauriot, maahanmuutto, koulutuksen puute, näköalattomuus, köyhyys – onhan tätä kuvattu viime vuosina monissa teoksissa.

Yksiöön en äitee ota tuntuukin vähän vanhentuneelta. Kain näytelmässä lukema Nakke-lehti on lakkautettu vuonna 1992. Sen jälkeen Suomessa on tapahtunut aika paljon.

Peltolan tekstin humaani, kaunis ajatus siitä, että ihmiset välittävät toisistaan ja varsinkin köyhät, kiteytyy lopussa. Se on näytelmän parasta antia. Katsoja pystyy tällöin aidosti uskomaan siihen, että toisista välittäminen merkitsee enemmän kuin raha.