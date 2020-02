Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Hans Baer Pinot Blanc 2018, Saksa, 9,98 €

Välillä on vähän harmittanut kun lähimmillään hyvää Pinot Blanc valkoviiniä saa Saksasta ja Pohjois-Ranskasta. Heti kun silmään sattui hyllyssä saksalainen Hans Baer Pinot Blanc se piti ottaa testiin. Tyyliltään tämä rypäle on kevyempi kuin Riesling, mutta silti parhaimmillaan raikas ja herkullinen.

Tämän viinin tuoksu on oikean suuntainen, limettiä, lievää greippiä, päärynää ja lopuksi vähän persikkaa. Kylmänä tuoksusta on vaikeampi ottaa kiinni ja se tuntuu olevan pelkkää sitrusta. Mutta tällä rypäleellä ei ole muutenkaan kovin voimallinen tuoksu.

Maku on hienosti samaa limetin ja greipin yhdistelmää, raikas ja kevyen hapokas. Jälkimaku on lyhyehkö, mutta harvoin se Pinot Blancissa onkaan pitkä. Näin kevyt ja pelkistetty viini sopii erityisesti sushille ja erilaisille salaateille. Tämä on ehkä enemmän kevään kuin synkän keskitalven viini. Jos tekee mieli kevyttä ruokaa, tässä on sille kevyt viini ja ehdottomasti tämä kannattaa muistaa sitten kun parsakausi alkaa. Vaikka tämä ei ole suuri viini, Pinot Blanc on kuitenkin yksi eurooppalaisista perusrypäleistä ja sille on paikkansa ruokapöydässä.