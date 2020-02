Nivalan lukion vanhojen tansseissa sädehti pukuloisto – Katso kuvat ja video tansseista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Heidi Niemi-korpi ja Joona Laakkonen tanssivat tänään Nivalan lukiossa vanhojen tanssit. Tänä vuonna mukana on 22 paria. Luku on hieman enemmän verrattuna viime vuosiin, jolloin on tanssinut 20 paria.

– Aluksi oli vaikeaa, mutta hetken kun harjoitteli, niin tanssit lähti sujumaan, Laakkonen sanoo vanhojen tanssien harjoituksista.

Laakkosen mukaan aina ei ole edes tarvinnut olla harjoituksissa mukana. Mukavinta tansseissa ollut oma suunnittelema tanssi. Joka vuosi lukiot kehittelevät oman tanssin ja tanssivat sen aivan lopuksi esityksessä.

Harjoitukset olivat alkaneet marraskuussa ja siitä asti Nivalan lukiolaiset ovat harjoitelleet suurta päivää varten. Kaikille löytyi pari vanhojen tanssia varten.

Tanssipäivänä vanhat pukevat päällen parasta, mitä kaapista löytyy. Niemen-korven puku löytyi käytettynä, joten ihan uutta ei tarvinnut lähteä etsimään. Laakkonen luotti perinteiseen mustaan pukuun.