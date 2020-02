Vanhojen tanssit yhä kaksikielisemmin Pietarsaaressa – lattialla pyörähdellessä ei äidinkielellä ole väliä: katso kaksikielisen parin haastattelu videolta!

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Osaavat nykynuoret enää jäykistellä? Jos osaavat, niin asiasta ei saatu suurempaa vihjettä Pietarsaaren lukion vanhojen tansseissa, kun talon vanhimmiksi jääneet oppilaat panivat jalalla koreasti perinteisten tanssiaisten merkeissä.

Vanhojen tanssit on Pietarsaaressa ollut leimallisesti suomenkielinen perinne, mutta tilanne on nopeasti muuttumassa. Joitain osanottajia on Jakobstads Gymnasiumin puolelta ollut ennenkin, mutta nyt heitä oli peräti seitsemäntoista.

– Lisäksi kaksi Topelius Gymnasiumilta Uusikaarlepyystä sekä yhteensä neljä muualta, tarkensi Pietarsaaren lukion rehtori Minna Vanhamäki.

Torstai oli kuitenkin oppilaiden, ei opettajien juhlapäivä. Vanhat tanssivat ilolla ja kunnialla läpi tukun muodostelma- ja paritansseja.

Päivätapahtuma huipentui oppilaiden itse suunnittelemaan koreografiaan, jossa heitettiin huutia wienervalsseille ja sen sellaisille. Kaiuttimista tuuttautui sellaistakin lyriikkaa, joka saattoi punahduttaa poskia opettajien penkkirivillä.

Kun musiikki viimein taukosi oli Pietarsaaren lukioiden yhteisessä juhla- ja liikuntasalissa iloista ja puheliasta nuorisoa. Vanhat kerääntyivät riviin kuvattavaksi ja mikäpä siinä, kun pukuloistoa piisasi.

– Tämä on Seinäjoelta, taustoitti Pietarsaaren lukion Erica Hirvikoski kullankeltaisen puku-unelmansa hankintasuuntaa.

Erican kavaljeerille eli ruotsinkielistä lukiota edustanut Emil Segervallille oli päässyt käymään kuten miehille usein: puvun hankinta jäi viime tinkaan.

– Huomattiin että vanha puku oli kuin olikin jäänyt hiukkasen pieneksi. Niinpä sitten eilen, ei kun kai toissapäivänä ostettiin uusi Pietarsaaren Dressmanilta.