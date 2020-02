Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oululainen sisäilmatutkimukseen perehtynyt Inspector Sec Oy hakee sosiaali- ja terveysministeriöstä viranomaishyväksyntää uudentyyppiselle huoneilmatutkimukselle.

Inspector Sec:in ylivieskalaislähtöinen toimitusjohtaja Risto Salin kertoo menetelmän olleen tiedossa ja käytössä jo pitkään, mutta sen läpimurtoon tarvitaan viranomaishyväksyntä. Salinin arvion mukaan ministeriö käyttänee hyväksymisvaiheessa riippumattoman tutkimuslaitoksen asiantuntemusta.

Inspector käyttää toiminnassaan tällä haavaa yleisesti hyväksyttyjä viranomaiskelpoisia mittausmenetelmiä.

Viranomaisten hyväksymille mittausmenetelmille löytyy Salinin mukaan hallinnolliset tulkinnat, mutta ne eivät ole terveysriskiperusteisia.

– On mahdollista, että tilat ovat hallinnollisesti kunnossa, mutta siellä oireillaan tai sairastutaan vakavasti. Toisaalta on mahdollista, että tilat joudutaan remontoimaan laajasti hallinnollisten tulkintojen vuoksi, vaikka ihmiset voivat hyvin.

– Inspector Sec jakaa sisäilmaongelmat kuuteen eri luokkaan ongelmien aiheuttajan perusteella. Yksi, joskin harvinainen vakavien terveysongelmien aiheuttaja on toksisuus. Tällöin toksisuusmittaukset ovat keskeinen mittausmenetelmä sisäilmaperäisen riskin arvioinnissa, Salin kertoo.

Jos viranomaishyväksyntä toksisuuspitoisuusmittaukselle tulee, se tuo Salinin mukaan paljon lisäarvoa rakennuksen omistajille ja huonosta sisäilmasta kärsiville. Kun ongelmien syyt voidaan selvittää, voidaan ne myös korjata. Tällöin vältytään turhilta sairastumisilta ja korjauksilta.

Tietysti toksisuusmittauksessakin tutkimustulosten tulkinta ratkaisee.

Mittaustulos on Salinin mukaan yksi, joskin keskeinen osa sisäilmaperäisen terveysriskin arviointia. Menetelmän viranomaishyväksyntä tulosten tulkintaohjeineen on hyvin tärkeää toksisuuteen liittyvien sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja erityisesti ympäristöherkkien ihmisten terveyden suojelemiseksi.

–Ttl:n ja THL:n perusteettoman vastustuksen vuoksi emme tällä hetkellä tee emmekä myy toksisuusmittauksia, vaan odotamme menetelmälle viranomaishyväksyntää, Salin jatkaa.

Lääketieteellistä taustatukea toksisuumittausmenetelmä saa Oulun uuden yliopistosairaalan rakentamisprojektiin kuuluvalta lääkäriltä, dosentti Hannu Syrjälältä. Hän tutki työterveyslääkäri Saija Hyvösen kanssa Oulun vanhan poliisitalon sisäilmaongelmia ja niiden vaikutusta henkilökunnan terveyteen.

Syrjälän mukaan kaikkien 21 astmaan sairastuneen työtiloissa pystyttiin pölyn toksiinimittauksilla osoittamaan voimakas toksiinipitoisuus.

– Kuukausia jatkunut korjausrakentamisen aikainen toksiselle pölylle altistuminen johti heillä työperäisen astman puhkeamiseen. Kahden vuoden kuluttua he tarvitsivat edelleen yhtä lukuun ottamatta säännöllistä astmalääkitystä. Tulokset on julkaistu vertaisarvioidussa Micro-organisms -lehdessä joulukuussa 2019, Syrjälä kertoo.

Toinen vahva näyttö haitallisen altistumisen merkityksestä saatiin Syrjälän mukaan viime kevään OYS:ssa tehdyssä kohdeilmapuhdistintutkimuksessa. Hankalia sisäilmaoireita työssään saavien henkilöiden eteen muodostettiin laminaariseen ilmanpuhdistukseen perustuvalla toimintamallilla puhdastilavyöhyke. Tutkimusjakson aikana työntekijöiden tilannetta seurattiin säännöllisin kyselyin. Niiden perusteella sisäilmaperäiset lääkärin määräämät sairauslomat vähenivät 68 prosenttia, päivittäinen oireilu väheni 32 prosenttia ja olosuhteiden haittaavuus väheni 25 prosenttia. Tutkimukseen osallistuneista 81 prosenttia olisi halunnut jatkaa kohdeilmanpuhdistimen käyttöä tutkimuksen jälkeen.

Suomeen on viime vuosikymmeninä syntynyt ainakin kaksi huoneilmatutkimuksen koulukuntaa. Työterveyslaitos ja THL luottavat hyväksymiinsä tutkimusmenetelmiin ja suhtautuvat kriittisesti toksisuusmittauksiin.

Syrjälä tulkitsee Ttl ja THL:n lähestymistapaa niin, että sisäilmaongelmista kärsivien oireet johtuvat siitä, että heidän elimistönsä on herkistynyt erilaisille ärsykkeille. Altisteita ei tule välttää. Herkistymisreaktiota pyritään ”rauhoittamaan” psykoterapian keinoin.

– Tätä lähestymistapaa sovellettiin Työterveyslaitoksen tutkijan Aki Vuokon väitöskirjassa. Psykoterapeuttinen tuki ei kuitenkaan vaikuttanut sisäilmaongelmista kärsivien henkilöiden tilanteeseen. Sen sijaan hengitysilman altisteiden vähentämiseen pyrkineessä kohdeilmanpuhdistintutkimuksessa 68 prosenttia osallistuneista oli tyytyväisiä laminaarisen ilmanpuhdistimen avulla saatuun työtilan ilman parantumiseen, Hannu Syrjälä tulkitsee.

Sisäilmakeskustelu on varsin rajoittunutta, eikä esimerkiksi Inspector Sec markkinoi lainkaan toksisuusmittauksia, vaan keskittyy yleisesti hyväksyttyihin huoneilmamittauksiin. Inspectorilla on useita toimipisteitä eri puolilla maata ja oma tutkimuslaboratorio Oulussa. Salin itse kuuluu valtakunnalliseen Terve ilma -projektiin ja hän on usein ollut kuultavana huoneilman tutkimukseen liittyvissä asioissa eduskunnassa.

– Teemme toistaiseksi tutkimuksia vain yleisesti hyväksyttävillä tutkimusmenetelmillä, vaikka meillä olisi tutkimuslaitteet ja laboratorio käytössä myös toksisuusmittauksiin. Toivomme silti, että maassa, jossa on vahva objektiivisen ja vapaan tutkimuksen perinne, otettaisiin myös toksisuusmittaukset vakavasti, Salin toteaa.

Tutkimusprofessori Kari Reijulaa Työterveyslaitokselta oli viikolla työmatkalla Italiassa, mutta silti hän ehtii vastata Keskipohjanmaan kysymykseen siitä, mitä Ttl ja hän itse arvioi toksisuusmittauksia ja niiden luotettavuutta.

Reijulan kritiikki on rajua.

– Useat tahot ovat esitelleet uusia sisäilman haitallisuuden arviointiin tarkoitettuja toksisuustestejä, joista osasta on jo kaupallisia sovelluksia. Lääkärit saattavat joutua ottamaan kantaa testien käyttöön kohdatessaan sisäilmasta oireilevan potilaan. Nykyisellään toksisuustestien käyttö sisäilman haitallisuuden arviointiin ei ole perusteltua eikä yhdelläkään toksisuustestillä ole terveysviranomaisten hyväksyntää, Reijula jyrähtää.

Hänen mukaansa sisäilman toksisuustestauksen haasteita ovat huonoon sisäilmaan liittyvien oireiden monimuotoisuus ja epäspesifisyys, käytettyjen testimenetelmien rajoitukset ja näytemateriaalien huono edustavuus.

Reijulan mukaan haittavaikutusten koko kirjoa on mahdotonta mitata yhtä vaikutusta mittaavalla testillä. Testauksessa käytettyjen solu- ja eläinmallien kyky mallintaa ihmiselle aiheutuvia terveysvaikutuksia on parhaimmillaankin rajallinen.

– Käytetyt näytteet eivät välttämättä edusta sisäilman altisteita, eikä tulosten perusteella voida tunnistaa sisäilmaoireiden aiheuttajaa, lähdettä tai korjaavia toimenpiteitä, professori Reijula Työterveyslaitokselta toteaa.

Lääkärilehden Tiede­pääkirjoituksessa (18.11.2016) Reijula ja Hyksin eläkkeellä oleva professori Tari Haahtela mainitsivat, että merkittäviä kosteus- ja homevaurioita on noin 20 prosentilla julkisesta huonetilasta ja 10 prosentilla asuintiloista.

– Astma on ainoa selvä sairaus, joka on ollut yhteydessä kosteusvaurioihin. Sisäilmaan liittyvää oireilua on paljon, mutta aiheuttaja on yleensä jokin muu kuin kosteus- ja homevaurio.

Hallitsevana sisäilmahaittana pidetään huonoa ilmanvaihtoa.

Tutkijoiden mukaan kosteusvaurioon hakeutuvassa mikrobistossa bakteerit ovat enemmistönä ja homesienet vähemmistönä. Homesienille ihminen allergisoituu harvoin. Jotkin mikrobit tuottavat toksiineja, mutta esimerkiksi työterveyslaitoksen 2012 tekemän selvityksen mukaan niiden merkitystä ei osata arvioida eikä yksilön altistumista mitata.

– Yksittäistapauksessa ne voivat olla riski terveydelle, mutta yleinen merkitys lienee vähäinen, toteavat Reijula ja Haahtela.