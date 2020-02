Lukijan mielipide: Miehellä oikeus olla mies – Yhteiskuntamme riistää oikeuden olla mies

Tänä aikana tuntuu huoli olevan Suomen maassa suuri. Huoli siitä että syntyvyys on laskenut jo usean vuoden peräkkäin. Huoli huolimatta siitä että maapallon tiedostettu, joskaan ei näyttävästi äänen julistettu ongelma on liikakansoitus. Huoli on suuri huolimatta siitä, että maailmassa varsinkin nk. kehitysmaissa on paljon hylättyjä orpoja jotka voitaisiin adoptoida hyvään kotiin. Huoli huolimatta siitä että työperäisen maahanmuuton helpottamisella alkaisi olla jo kiire.

Jottei maamme talous aivan näivettyisi eläkeläisten kahvikuppien varaan. Ja vaikka kukaan ei ole pystynyt täysin aukottomasti selittämään miksi maamme väkiluvun kasvu, tai edes ennallaan pitäminen pitäisi olla yksin kantasuomalaisten keskinäisen lisääntymisen varassa. Niin näin kai se sitten on. Kun kerran näin suuri huoli on.

Samalla kertovat uutiset muutakin. Kuten esimerkiksi sen että joka kolmas nuorimies ei pysty käymään armeijaa. Kuulemma ahdistaa. Myös suomalaisten nuortenmiesten urheilumenestys, varsinkin yksilölajeissa on romahtanut. Nykyisin kansainvälinen menestys esim. nyrkkeilyssä ja karatessa, näissä perinteisissä miesten lajeissa. On täysin naisten ja tyttöjen varassa. Ettäkö mitä näillä asioilla on tekemistä keskenään? Paljonkin. Se kertoo sen että yhteiskuntamme sukupuoliroolit on vääristyneet. Jotain lienee kertoo myös se, että netin TV-mainokset kertoo Uuno Turhapuron olevan ” jokaisen suomalaisen miehen sankari”. Amerikan Yhdysvalloissa jossa sankarihahmot ovat hieman toisen tyyppisiä, on myös syntyvyys hieman suurempaa.

Yhteiskuntamme riistää mieheltä oikeuden olla mies. Ja samalla roolimalli pojille. Miehisyys on pikemminkin kriminalisoitu kuin ihannoitu, tai edes hyväksytty. Kun loimme ” maailman parhaan” peruskoulun, päätimme myös maailman tasa- arvoisimman yhteiskunnan. Sosiaalinen tasa- arvo ei yksin riittänyt. Piti saavuttaa myös sukupuolien tasa- arvo. Mitä se lienee? Myös koulujen väliset ja sisäiset urheilukilpailut lopetettiin. Ei haluttu lapsien kilpailevan keskenään.

Kuitenkin juuri yksilöiden välinen terve kilpailu, on kaiken yhteiskunnallisen kehityksen edellytys. Siitä myös hyötyvät lopulta eniten ne, joiden kolkko osa on jäädä viimeisille sijoille. Perinteiset sukupuoli roolit ovat luonnon sanelemia. Luonnonlait ovat ehkä armottomat. Mutta ne ovat hallinneet elämää maapallolla jo vuosimiljoonien ajan. Ihmisen ei käy niitä liikaa muuttaminen. Ylitasa-arvoinen sukupuolineutraali yhteiskunta ei ehkä tuota niitä viettejä ja hormooneita, joiden tuloksena vauvat syntyvät.