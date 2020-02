Keparin kulmalla -podcastin toinen tuotantokausi jatkuu Keskipohjanmaan verkkosivuilla jaksolla, jonka aiheena Kokkolan Hermes. Joukkueen kautta ja erityisesti sen kokoamiseen liittyvistä asioista on keskustelemassa jakson vieras, Hermeksen urheilujohtaja Pasi Tuukkanen.

– Juuri nyt on yksi kauden kiireisimmistä ajoista käsillä, kun siirtoraja on umpeutumassa. Tavoitteena on vielä täydentää kokoonpanoa, vaikka markkinat ovat aika ohuet, Tuukkanen sanoo.

Tuukkanen, 40, on pitkän linjan hermesläinen. Hänellä on sekä pelaaja- että valmentajataustaa Hermeksestä. Seuran urheilujohtajana Tuukkanen on toiminut kaudesta 2014–15.

Podcastin Hermes-jaksossa käydään läpi urheilujohtajan työtä ja myös Hermeksen meneillään olevaa kautta Mestiksessä. Tuoreessa muistissa on Hermeksen pitkä tappioputki tammi-helmikuussa, jonka aikana myös päävalmentaja Janne Tuunanen jätti tehtävänsä. Tilalle löytyi tuttu mies Vaasasta, kun Ari-Pekka Pajuluoma palasi hoitamaan pestiä loppukaudeksi.

– Tämän kauden tärkeä tavoite on edetä Mestiksen välierävaiheeseen ja ottaa steppi eteenpäin. Toki sarja on ollut niin tasainen, että mahdollisuuksia on mennä pitkälle, Tuukkanen sanoo joukkueen loppukauden tavoitteista.

Kuuntele, mitkä ovat urheilujohtajan muut odotukset loppukaudelle. Jaksossa keskustellaan myös Mestiksen tulevaisuudesta ja Hermeksen visioista.

Kuuntele tuoreimmasta jaksosta myös, miten Tuukkanen kommentoi torstaina Porin suunnalta kuuluneita uutisia siitä, että Porin Ässien A-nuoria tällä hetkellä valmentava Jere Härkälä olisi Hermeksen ensi kauden päävalmentaja.

