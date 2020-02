Guardia Nueva juhlistaa Kokkolaa lauantaina Suuressa viihdekonsertissa – solistit Virva Puumala, Matti Korkiala, Jiri Tammilehto ja Maria Autio laulavat niin tangoa, musikaalisävelmiä kuin kaupungin oman tähden kappaleitakin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kun Raimo Vertainen alkoi suunnitella Kokkolan Talviharmonikan ohjelmaa Kokkola 400-juhlavuoteen, yhtenä lähtökohtana oli luonnollisesti paikallisuus. Niinpä hän päätti, että Guardia Nuevan solisteiksi Suureen viihdekonserttiin pyydetään kokkolalaisia laulajia.

Kun Maria Aution, Virva Puumalan, Matti Korkialan ja Jiri Tammilehdon kotipaikat vielä sattuvat olemaan Kokkolassa, Ullavassa, Lohtajalla ja Kälviällä, konsertti on yksi osoitus kaupungin yhtenäisyydestä.

Yleensä Guardialla on ollut konsertissa kaksi solistia, nainen ja mies, mutta Kokkolan juhlavuonna solistimäärä tuplattiin.

Solistien kanssa tehtiin sopimukset jo yli vuosi sitten. Tammilehto kertoo lupautuneensa mukaan heti kun sitä häneltä kysyttiin. Hän on esiintynyt Guardia Nuevan kanssa kerran aiemmin puistokonsertissa, mutta siitä ei jäänyt kovin positiivisia muistoja.

– Olin keuhkokuumeessa, joten siinä jouduttiin tekemään kaikenlaisia virityksiä, Tammilehto muistelee.

Nyt ovat keuhkot täydessä iskussa, joten tangot kajahtanevat komeasti.

Tammilehto laulaa pari perinteistä tangoa, joita hän ei aiemmin ole esittänyt.

– Sitten on Rexin Haavetango, joka on myös bändille uusi. Se on sovitettu tätä konserttia varten, Tammilehto kertoo.

Kokkolan syntymäpäiväjuhlallisuuksiin sopivasti Rexin kappaleita konsertissa kuullaan muitakin.

Matti Korkialaon esiintynyt Guardia Nuevan kanssa useita kertoja, mutta konserttiin valituista kappaleista vain yhtä hän on laulanut orkesterin kanssa aiemmin. Kolme on kokonaan uusia.

– Raimo ehdotti, että otettaisiin jotain vähän nopeampaa, ja sitten keksin Kohtalokkaan samban. Siinä on niin mahtava tarina, ja nyt siitä on tehty kokonaan uusi, hieno sovitus, Korkiala sanoo.

Hän laulaa tietysti myös tangoja, esimerkiksi Tango Poesie -klassikon.

Maria Autio saa lauantaina esittää kappaleen, jonka laulamisesta hän on haaveillut siitä saakka, kun alkoi laulaa. Kyseessä on Aution "nimikkobiisi", Piazzollan Yo soy Maria.

– Se on unelmien täyttymys.

Autio sanoo muutenkin olevansa innoissaan esiintymisestä osana nelihenkistä solistijoukkoa.

– Vaikka on pakko myöntää, että vähän kyllä jännitti. Että osaavatko kaikki muut heti Satumaan ulkoa, hän vitsailee.

Virva Puumalakin myöntää, että pientä jännitystä on ilmassa. Lauantain konsertti on uusi aluevaltaus, sillä hänellä ei ole aiempaa kokemusta tanssimusiikista. Puumala on klassisen koulutuksen saanut laulaja, ja vielä viikko sitten hän esiintyi Oulussa Beethovenin Fidelio-oopperassa.

Siirtyminen elokuvamusiikin, musikaalin ja tangon pariin ei silti Puumalaa pelota. Monipuolisuus on alan luonnollinen vaatimus.

– En ole ainoa, joka tätä tekee. Kyllähän Mari Palokin laulaa kevyempää, Puumala muistuttaa.

– Ihmisääni on niin kiehtova, siinä on erilaisia soundeja ja tyylejä. Olisihan se tylsää, jos kaikki kuulostaisivat samalta, lisää Autio.

Puumala ei tuntenut muita konsertin solisteja ennestään, mutta suhtautuminen hiukan eri alalta tulevaan laulajaan on ollut luontevaa.

– Ei ole kivitetty, vahvistaa Korkiala.

Takahuoneen kaikuvasta, neliäänisestä naurusta päätellen yhteishenki toimii.

Yhteishenki on myös Guardia Nuevan voimavara. Kaikki solistit kehuvat Vertaisen ja soittajien hyvää mieltä ja intoa, joka välittyy laulajillekin. Muusikoilla on ollut melkoinen työ, koska konserttiin on tehty paljon uusia sovituksia, ja Guardialla ne tunnetusti eivät ole helpoimmasta päästä.

Sovitusten vuoksi laulajatkin saavat olla lavalla tarkkana. Guardia Nuevalla live-esiintymisessä on Aution mukaan muutenkin elämisen varaa, eli niissä saattaa tapahtua monenlaista. Ja siitä hän pitää.

Live-esityksissä myös yleisön energia välittyy laulajille.

– Siihen sitä lavalla haluaa reagoida ja sitä haluamme antaa eteenpäin, Autio sanoo.

Yleisön energia tuntuu tietysti erityisesti silloin, kun sitä on paljon. Ja Snellman-salissa sitä lauantain kahdessa konsertissa on.

– Jos Snellman-sali myydään kaksi kertaa loppuun, onhan se osoitus, että jotain on tehty oikein. On iso kunnia olla osa tätä, summaa Autio.

Suuri viihdekonsertti: Kokkola 400 vuotta Snellman-salissa la 15.2. kello 15 ja 19.