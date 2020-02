Kruunupyy on käynyt läpi koulujen lakkauttamisen aallon, mutta nyt aurinko paistaa ainakin Alavetelissä – Huono sisäilma vaihtuu uuteen kouluun syksyllä, eilen vietettiin harjannostajaisia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Alavetelin koulun harjakaisia vietettiin eilen perjantaina. Uusi, yli 2 680 neliömetrin koulurakennus merkitsee paljon alaveteliläisille.

Ensi lokakuusta lähtien lasten ei enää tarvitse opiskella huonossa sisäilmassa.

Alavetelin koulu on samalla ensimmäinen kokonaan uusi koulurakennus Kruunupyyssä sitten vuoden 1973.

– Alavetelin koulu on kokonaan uusi kohde, mikä tekee siitä harvinaisen projektin, sanoo Kruunupyyn tekninen johtaja Bernt Storbacka.

Koulu on rakennettu Alavetelin terveysaseman ja urheilukentän väliin. Se on lähempänä kylän keskustaa kuin edeltäjänsä, joka seisoo Tastin mäellä, lähellä nuorisoseurantalo Gillestugania.

– Vanhan koulun uudempi, 1970-luvulla rakennettu osa puretaan. Vanha puoli myydään tai sinne yritetään saada jotain toimintaa, Storbacka kertoo.

Lapset opiskelevat nykyisessä Alavetelin koulussa syyslomaan asti: se onnistuu, koska rakennukseen on tehty pieniä toimenpiteitä, muun muassa ilmastointitöitä.

– Tutkimusten mukaan vuonna 1956 rakennetun, sokkeloisen koulun perusteellisempi remontointi olisi tullut liian kalliiksi. Lattia olisi pitänyt repiä ulos. Uuden koulun rakentaminen lähti kolmisen vuotta sitten liikkeelle juuri sisäilmaongelmien takia.

Kruunupyyn kouluverkko on ollut tiheä. Viime aikoina on kuitenkin tapahtunut paljon.

Seitsemän alakoulun verkosta enää kolme koulua on jäljellä.

– Olemme joutuneet käymään läpi suuren rakennemuutoksen, sanoo Kruunupyyn sivistystoimenjohtaja Tony Widjeskog.

Viime vuosina Kruunupyyssä on lakkautettu Småböndersin koulu, Påraksen koulu, Norrbyn koulu ja Påraksen koulu. Söderbyn koulu suljetaan syksyllä, kun Alavetelin uusi koulu otetaan käyttöön.

Aikaisemmin Kruunupyy oli lakkauttanut Djupsjöbackan koulun.

– Syksyllä, kun uusi koulu on valmis, meillä on ainoastaan kolme alakoulua; Alavetelin, Teerijärven ja Kruunupyyn koulut. Se on iso muutos, sanoo Widjeskog.

Söderbyn koulun oppilailla on mahdollisuus valita, aloittavatko he koulussa Alavetelin keskustassa heti syyslukukauden alussa vai vasta uuden koulun avattua ovensa, syyslomien jälkeen.

Kruunupyyn kunta ei itse järjestä suomenkielistä perusopetusta. Suomenkielisen opetuksen järjestämisestä on sovittu Kokkolan ja Kaustisen kanssa.

Suomenkielisessä esikoulu- ja perusopetuksessa on 31 lasta Kokkolassa ja 21 lasta Kaustisella.

Widjeskogin mukaan työryhmä selvittää mahdollisuuksia ja suomenkielisten perheiden kiinnostusta suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Kruunupyyssä.

– Työryhmä on käynyt tutustumassa Edsevön koulun ja Edsevö skolan (Pedersöre) toimintamalliin. Työryhmä jättää esityksen hallitukselle kevään aikana. Mielellämme avaisimme suomenkielistä perusopetusta, mutta haasteena on sijainti. Matkat Kokkolaan ja Kaustiselle voivat olla lyhemmät kuin Kruunupyyn keskustaan, Widjeskog sanoo.

Alavetelin uuteen kouluun muuttavat myös Alavetelin yleinen kirjasto sekä esikoulu.

– Voi kuulostaa kliseiseltä, mutta uusi koulu on paras tapa investoida lapsiin ja kylän tulevaisuuteen. Koulu tuo vetovoimaa. Kouluun tulee noin 160 oppilasta. Tulevat vuodet näyttävät aika hyviltä, mutta vuosina 2018 ja 2019 syntyneet ikäluokat ovat pieniä, Widjeskog sanoo.

Alavetelin koulun rakentaminen maksaa yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa.

– Koulusta tulee nykyistä koulua suurempi. Siinä on sovellettu uutta ajattelua, mikä näkyy esimerkiksi avarissa tiloissa ja pienissä ryhmähuoneissa, sanoo Bernt Storbacka.

Puuvuoratun koulun kantavat seinät ovat betonia. Koulussa on yksi kerros.

– Edellinen isompi rakennushanke Kruunupyyssä oli yläasteen veistosali, joka vastaanotettiin käyttöön viime viikolla.