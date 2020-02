Yle: Yksin kotipihaan kehitysvammaisen lapsen jättänyt kokkolalainen taksikuski säästyi heitteillepanotuomiolta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan käräjäoikeus päätti jättää kokkolalaisen taksikuskin tuomitsematta heitteillepanosta. Taksikuski oli jättänyt kuusivuotiaan kehitysvammaisen lapsen yksin kotitalon pihaan toissa vuoden helmikuussa. Lapsi olisi pitänyt kuljettaa hoitopaikkaan, ei kotiin.

Vastaaja myönsi toimineensa huolimattomasti tapauksessa. Hän ei ollut lukenut ajomääräystä riittävän tarkasti.

Ennen tapausta on toimittu niin, että kuljettaja tuo lapsen kotipihaan, josta lapsi juoksee nopeasti sisälle. On luotettu siihen, että aikuinen odottaa lasta talossa. Vanhempien mukaan lapsi on tullut usein yksin sisään, ja taksista on näkynyt vain takavalot.

Tapauksessa lapsi oli päässyt sisälle taloon mutta oli ilmeisesti ollut pitkään yksin ulkona.

Käräjäoikeuden mielestä vastaajan toiminta on ollut huolimatonta ja jopa törkeää. Ei ole kuitenkaan riittävää näyttöä teon tahallisuudesta, joka on heitteillepanon rangaistavuuden kriteeri.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Kokkola.