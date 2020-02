Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hermekseen saapunut alle 18-vuotiaiden maailmanmestari Jesse Moilanen debytoi Mestiksessä perjantaina pirteästi. Hermeskin oli pirteä ja liukas, vaikka Ketterä voitti luvuin 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

– Vauhti tuntui siltä, että itse pärjää. Kivaa oli tulla, kun omista peleistä on taukoa, ykkösketjun oikeassa laidassa Samu Markkulan paikalla pelannut sipoolaislähtöinen tuumaa.

Debyytissään 20.48 minuuttia pelannut laituri on Hermeksen matkassa ainakin viikonlopun. Liukkaasti esiintyneelle Moilaselle irtosi vastuuta heti yli- ja alivoimalla.

Mestiksessä kahdeksantena oleva Hermes on ottanut Ari-Pekka Pajuluoman alaisuudessa viidestä pelistä kuusi pinnaa. Pistemäärä ei ihan kerro siitä, mitä joukkueessa tapahtuu.

– Kopissa on tosi hyvä fiilis, minun mielestä se näkyi pelissä. Ainakin tultiin hyvin, kultakypärä Eetu Paasovaaran laiturina debytoinut Moilanen näkee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hermeksestä ei montaa heikkoutta löytynyt. Legendaarisen Jussi Markkasen poika Juho torjui Mestis-debyytissään Ketterän maalilla 24 kutia masentaen potentiaalisia paikkoja tukun luoneen Hermeksen. Ainoa maali syntyi Juho Korhosen osuttua rangaistuslaukauksesta.

– Eikä päästy omista vauhdilla pois, Moilanen lisää.

– Kultakypärän rinnalla tuntui hyvältä pelata. Minun mielestä saatiin paikkoja, olisi pitänyt laittaa reppuun ja ylivoima kuntoon.

Kärpissä Nuorten SM-liigaa tällä kaudella pelanneen (6+16=22) Jessen vuotta vanhempi veli Sami on kaksinkertainen maailmanmestari. Alle 18-vuotiaiden lisäksi hänellä on mestaruus alle 20-vuotiaissa. Veljekset eivät ole pelanneet vastakkain, mutta perjantain joukkuekaveri Wiljami Myllylää vastaan debytantti on pelannut tällä kaudella Nuorten SM-liigaa.

– Oli silti helppoa tulla tähän, ihan hyvä fiilis, nuorempi Moilanen veistelee.

Arki veljeskaksikon välillä on kannustavaa.

– Ei välttämättä vinkkejä tule, mutta tsempit laitamme aina ja koitamme pitää yhteyttä mahdollisimman paljon.

Jesse iski Valko-Venäjää vastaan vuoden 2018 MM-kisojen puolivälierissä 3–2-voittomaalin. Sen jälkeen loppu oli hienoa marssia kohti kirkkainta. Se on uralla iso asia, mutta niin on myös miesten peleihin murtautuminen.

– On se ihan top-kolmosessa. Tätä varten on tehty hommia!

//14.2. kello 21.21 Muokattu otsikkoa.