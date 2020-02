Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Median tekee työtä lukijoita varten – JSN linjaa myös sitä, että ihmisillä on oikeus vastaanottaa tietoa

Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) on suomalaisten journalistien ja suomalaisen median itsesäätelyelin, jonka linjaukset auttavat ratkaisemaan julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. JSN ei tulkitse lakia vaan Journalistin ohjeita, jotka koskevat kaikkea journalistista työtä. JSN linjaa asiaa kertomalla, että sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä. Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.

Usein ajatellaan, että JSN:n linjaukset ovat pelkästään rajoittavia ja että niiden yhteydessä arvioidaan sanomisen rajoja. Toki on niinkin. On syytä kiinnittää huomiota myös kansalaisten oikeuteen saada tietoa ja erilaisia mielipiteitä pystyäkseen itse muodostamaan käsityksen erilaisista yhteiskunnassa olevista asioista. Tämä koskee vaikkapa päätöksentekoa ja sen taustalla olevia asioita, joihin on toisinaan hyvinkin vaikea päästä käsiksi.

Kyetäkseen antamaan mahdollisimman oikean käsityksen asioista median tehtävänä on tuoda esiin erilaisia näkemyksiä ja varmistaa siten, että esimerkiksi Keskipohjanmaan tavoite moniarvoisesta ja tasapuolisesta journalismista toteutuu. Tämä ei tapahdu aina yhdessä jutussa vaan toisinaan erilaisia näkökulmia tuodaan esiin useissa eri kirjoituksissa.

Tyypillistä kritiikkiä ovat lukijoiden kommentit siitä, että lehti on puoluepoliittisesti kallellaan johonkin suuntaan. Tyytyväinen voin olla niissä tilanteissa, joissa samasta kirjoituksesta tulee kommentti, että "aina te olette kepun asialla tai demareitten hännystelijöitä". Silloin tulee mieleen, että puolueellisuus on lukijan silmässä tai korvien välissä. Toisaalta tasapainoilu on joskus hankalaa. Jos pääministeripuolue tekee paljon ulostuloja, niistä on vaikea olla kertomatta, vaikka se kuinka ärsyttäisi keskustavaltaisessa maakunnassa.

Toisaalta keskustasta kirjoitetaan paljon tässä samassa maakunnassa, koska puolueen kannatus on täällä ainakin toistaiseksi varsin korkealla. Alueella asuu elinkeinoministeri, joka on paljon myös valtakunnan julkisuudessa, ja lisäksi puolue kuuluu hallitukseen.

Perussuomalaisten valtakunnallinen kannatus on niin suurta, että puoluetta ei voi sivuuttaa, vaikka kriitikoiden mielestä puolueesta ei saisi kirjoittaa mitään. Niin ylimielisiä emme kuitenkaan voi mediassa olla, että sivuutamme gallup-voittajan eli monien ihmisten äänen. Toisaalta pitää pystyä löytämään tapa käsitellä kriittisesti erilaisia ylilyöntejä tai suomalaiselle politiikalle vieraita tapoja olla vaikkapa välittämättä faktoista.

Ohjeiden mukaan journalisti eli toimittaja tai valokuvaaja on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. On aidosti tärkeää, että päätösvaltaa ratkaisuista ei anneta toimituksen ulkopuolelle, ei kaupallisille tai muillekaan toimijoille. Sama koskee myös jokaisen mediatalon sisäistä toimintaa. Esimerkiksi ilmoituskauppaa ja jutuntekovelvoitetta ei tule koplata yhteen.

Lehden päätoimittaja vastaa sisällöstä ainoastaan lukijoille. Esimerkiksi KPK Yhtiöissä konsernin hallituksella on oikeus erottaa ja palkata päätoimittaja, mutta siinä välissä päätoimittaja toimii itsenäisesti. Se ei tietenkään tarkoita, ettei sisällöistä tai linjoista voida keskustella. Sitä tehdään myös toimituksessa joka päivä.

Päätoimittajana ja JSN:n varajäsenenä pidän tärkeänä, että myös lukijoille kerrotaan julkaisemiseen liittyvistä periaatteista.