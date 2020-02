Suomalaisyritykset kärsivät komponenttipulasta koronaviruksen takia – "Joka päivä useampi huomaa, että asiat alkavat loppua"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomalaisyrityksillä alkaa olla pulaa osista ja materiaaleista, kun koronavirus on jumittanut Kiinassa sekä tehtaiden tuotannon että logistiikan.

– Kiinassa on ollut kaikki neljä viikkoa seis, ja samaan aikaan täällä käyvät tehtaat. Kun Kiinasta ei ole tullut täydentäviä toimituksia, se on alkanut näkyä. Tehtaan omat varastot riittävät tyypillisesti viikon tai pari, kertoo johtaja Kalle Kivekäs Business Finlandista.

– Merillä on vielä paljon tavaraa, mutta sielläkin on ollut parin viikon ajanjakso, kun isot kiinalaiset satamat ovat olleet kiinni. Joka päivä useampi huomaa, että asiat alkavat loppua.

Kivekkään mukaan komponenttipula voi tarkoittaa yrityksille mittavia taloudellisia menetyksiä. Riippuu valmistettavasta tuotteesta, kuinka iso ongelma on.

Yksinkertaisimmillaan puuttuva komponentti voidaan vaihtaa toiseen, jos sellainen on saatavilla muualta päin maailmaa. Moni yritys on jo vaihtanut kiinalaista alkuperää olevia komponentteja esimerkiksi suomalaisiin vaihtoehtoihin.

Tilanne on toinen, jos valmistettava tuote on esimerkiksi lääketieteellinen instrumentti tai kone, jonka pitää täyttää tietyt vaatimukset ja sertifikaatit.

– Kaikki osat on pitänyt tyyppihyväksyttää, testata ja sertifioida osana laitteen myyntilupaprosessia. Jos sellaisia komponentteja ei voi saada muualta, toisen tai kolmannen lähteen vaihtoehtoisten osien hyväksyntäprosessi vie pahimmillaan kuukausia, Kivekäs kertoo.

Nykypäivän tuotantoketjut ovat riippuvaisia tavaravirroista, jotka tulevat joka puolelta maailmaa. Kiinassa valmistetaan paljon osia ja materiaaleja, joita käytetään erilaisten tuotteiden valmistukseen muissa maissa.

– On totuttu siihen, että materiaalit saadaan nopeasti kokoonpano- ja tuotantopaikoille. Siksi tehtaat pystyvät pitämään omat varastotasonsa todella matalina, jolloin varastoihin sitoutuu mahdollisimman vähän rahaa, Kivekäs sanoo.

– Tuotantomaailma on hajautuneisuutensa ja matalien varastojen takia todella herkkä toimitus- tai tuotantoketjun yllättäville muutoksille Kiinan kaltaisessa solmupisteessä.

Kiinalainen uusivuosi on jokavuotinen viikon lomajakso, jonka varalle varastoidaan tavaraa. Nyt koronaviruksen takia viikko on paisunut kuukauden tuotantotauoksi.

– Uudenvuoden viikon päälle tuli viikko pakkolomaa kaikkialle Kiinaan. On ollut todella paljon kertomuksia kiinalaisista tehtaista, joiden työntekijät ovat olleet lomilla eri maakunnissa, minkä jälkeen heidät on pakotettu vielä kahden viikon omavalvontaiseen karanteeniin. On ollut tilanteita, joissa 600 työntekijän tehtaasta on ollut viime viikon maanantaina paikalla 6 työntekijää. Tuotanto on ollut pysähdyksissä neljä viikkoa.

Kivekkään mukaan Kiinan tehtaissa alkaa olla työvoimaa vasta maanantaina, eli ensi viikolla luultavasti aletaan käynnistellä tuotantoja uudestaan.

– Jos oletetaan, että kaikki lähtee liikkeelle ensi viikolla, hyvin todennäköinen skenaario on, että tehtaat pystyvät viikon tai kaksi tekemään tuotantoa varastojen voimin. Koska muutkaan tehtaat eivät ole pyörineet vähään aikaan, tuotantoihin tulee todennäköisesti pysähdyksiä. Silloin huomataan, että kriittisiä materiaaleja puuttuu.

Kivekäs muistuttaa, että yhä jatkuvan koronavirusepidemian takia Kiinassa on edelleen vahvasti kontrolloituja alueita ja kaupunkeja karanteenissa.

– Esimerkiksi Wuhanin alue on älyttömän tärkeä elektroniikan, kuituoptiikan ja korkean teknologian aluetta, jossa on valtavan paljon tuotantoa. Tällaiset alueet ovat kokonaan kiinni.

Karanteenien takia tavaroiden kuljetus Kiinan sisällä on yhä hankalaa tai mahdotonta.

– Tämä häiritsee merkittävästi sitä, miten tavara pääsee edes tehtaista toisiin.

Rahtia kuljettavat paljon myös matkustajalentokoneet. Moni lentoyhtiö, kuten Finnair, on peruuttanut koronaviruksen takia vuoroja Manner-Kiinaan.

– Matkustajalennoilla on todella iso merkitys teollisuuden komponenttien ja materiaalien rahtiliikenteessä, koska ne ovat nopea kulkuyhteys. Siihen nopeuteen on totuttu. Kun matkustajaliikenne puuttuu lähes kokonaan, puhtaasti lentorahtiyhtiöiden kapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä. Tässä on myös todella iso logistiikkapullonkaula, Kivekäs kertoo.

Business Finland on teettänyt koronaviruksen vaikutuksista suomalaisyrityksille kyselyn, jonka tulokset julkaistaan maanantaina.

– Kolmasosa kaikista vastasi, että on täysin ilmeistä, että tämä tulee vaikuttamaan kielteisesti tai hyvin kielteisesti yrityksen liiketoimintaan lyhyellä tähtäimellä. Pitkästä tähtäimestä kukaan ei osaa sanoa oikeastaan mitään, Kivekäs kertoo.

Hänen mukaansa iso osa vastaajista ei vielä tiedä, miten tilanne vaikuttaa. Moni yritys ostaa materiaaleja esimerkiksi Saksasta tai muualta Suomesta.

– He ajattelevat, ettei heillä ole hätää. Vasta tällaisessa tilanteessa ilmenee, ettei tavaraa voi toimittaa, koska omat toimittajat käyttävät materiaaleja, joiden alkuperä on Kiina, Kivekäs toteaa.

Hän kehottaa yrityksiä selvittämään, kuinka riippuvainen oma tuotantoketju on Kiinasta. Niin kiinalaista alkuperää olevia komponentteja voi monessa tapauksessa vaihtaa muunmaalaisiin.

– Erityisesti monilla pk-yrityksillä ei ole samanlaista mahdollisuutta arvioida kaikkea mahdollista oman tuotantoketjun alkulähteistä kuin suuryrityksillä.

Suomalaisyritykset ovat toivoneet, että Business Finland julkaisisi mahdollisimman reaaliaikaista tilannekuvaa Kiinasta. Kivekäs kertoo, että Business Finland on avaamassa ulkoministeriön kanssa tilannekuvasivuston koronaviruksesta ja tuotantoketjuista alkuviikosta.