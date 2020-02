Päivi Savela kolumnissa: Kaiken rikkauden, suorittamisen ja menestyksen keskellä kaipaisin enemmän arvostusta heille, joilla vasara ja naulat pysyvät kädessä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toimittajan hommissa tulee soiteltua päivän aikana kymmeniä puheluita. Niistä numeroista, joihin ei vastata, aika moni soittaa takaisin.

Kun takaisinsoitto tulee perjantaina iltapäivällä työpäivän ollessa lopuillaan, ei enää tahdo muistaa, keitä kaikkia on yrittänyt päivän aikana tavoittaa. Viime perjantaina tuli sellainen soitto, etten yhtään hoksannut, kuka soittaja on.

Soittaja huomasi hämmennyksen äänessäni ja kuulin niin lohduttavat sanat, että muistan ne kauan. Nainen sanoi miellyttävällä äänellä, että "Kyllä me tämän kanssa pärjätään".

Toivotimme hyvät viikonloput. Olin hyvillä mielin mutta edelleen mietin, mistä jutusta oli kysymys.

Maanantaina ajelin Sieviin juttukeikalle. Järvikylässä on Sievin Työkolmio, pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu työpaja. joka valmistaa erilaisia tuotteita. Tänä vuonna Työkolmiossa nastoitetaan ilmaiseksi kenkäpari kaikille yli 70-vuotiaille sieviläisille, ja palvelun tarjoaa Sievin kunta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Menin sisälle viihtyisään puutyöverstaaseen ja minut opastettiin ohjaajien toimistoon. Siellä olikin kaksi ohjaajaa, Asko ja Ulla! Iloisesti hymyilevä nainen paljastui samaksi ihmiseksi, jonka kanssa olin puhunut perjantaina puhelimessa.

Syykin selvisi: kun soitin Askolle sopiakseni haastattelusta, puhelu kääntyi Ullan kännykkään. Ehdin lopettaa soiton ennen kuin Ulla vastasi ja pian Asko soitti takaisin ja keikka oli sovittu. Päivän viimeinen tehtävä to do -listalta oli mielestäni ruksattu pois.

Juttukeikasta tuli yksi parhaista. Tykkäsin. Hyvän työpaikan henki on sellainen asia, että sen aistii välittömästi. Samalla tavalla kuin ensivaikutelma ratkaisee työpaikkahaastattelussa.

Ihailen, millaisella lämmöllä ja taidolla Työkolmion ohjaajat ja työttömät töitään tekevät. Jokainen toki tekee taitojensa mukaan, mutta tosiasia on se, että Suomessa on ihailtavan paljon kädentaitajia, jotka osaavat suunnitella ja toteuttaa tuotteita niin puusta, metallista kuin kankaasta ja langoista. Se on heille niin luontevaa, etteivät he osaa tehdä isoa numeroa asiasta.

Kaiken rikkauden, suorittamisen ja menestyksen keskellä kaipaisin enemmän arvostusta heille, joilla vasara ja naulat pysyvät kädessä. Ja heille, jotka ymmärtävät kannatella eikä lannistaa toista ihmistä.