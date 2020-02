Lukijan mielipide: Nyt on suosittava kotimaista ruokaa

Maailma on juuri nyt todella ahtaalla, päästöt lämmittävät maailman ja kukaan ei tee mitään, mutta Suomen hallitus haluaa olla ykkönen päästöjen vähentämisessä. Aivan hyvä lähtökohta, mutta millä hinnalla ja kenen on tehtävä ilmastoteot?

Hallitus on lähtenyt siitä, että olemme maailman ykkönen päästövapaana maana reilun kymmenen vuoden päästä. Näihin tavoitteisiin päästään sillä, että nostetaan polttoaineiden veroa, joka ensimmäisenä kohdistuu paljon ajaviin maalla asuviin. Seuraavaksi suositaan sähköautoja, jotka eivät todellisen kokemuksen mukaan tomi kylmillä alueilla. Sokerina pohjalla on naudanlihan syömisen vähentäminen, koska naudat märehtivät, röyhtäilevät ja ehkä päästelevät tuhnujakin ja aiheuttavat suuria päästöjä.

Kuuntelin eräänä lauantai-aamuna (nimeä en enää muista) ministeriön "ilmastovastaavan haastattelua". Hänen mukaansa tavoitteeseen pääsemiseksi keskitytään yksityisautoiluun ja niiden päästöjen vähentämiseen, ja jos sieltä niitä ei saada tarpeeksi, niin otetaan ne maataloudesta, ja lopuksi hän totesi "nyt rupeaa tapahtumaan".

Mielestäni hallitukselta on unohtunut erittäin tärkeä hiilinielukohde, ja se on maatalous. Uskon, että ei ole enää mahdollista väittää, että EU kieltää kotimaisen suosimisen, joka on ollut väite koko EU-ajan. Nyt täytyy olla johtotähtenä suomalaisen tuotannon suosiminen. Kotimaista ruokaa ja mieluiten lähellä tuotettuna. Se täytyy olla koko EU:n strategia, turha tavaroiden ajo maiden välillä on loputtava, olkoonkin tavaroiden, palvelujen ja työvoiman vapaa liikuvuus edelleen kirjattuna perustamiskirjaan.

Ymmärrän vasemmistovetoisen hallituksen vastenmielisyyden maatalouden nostamiseksi ratkaisijan rooiin, koska vastakkainasettelu on ollut kautta aikojen voimakasta. Nyt on kuitenkin aika haudata sotakirveet ja ottaa käyttöön keinoja, joilla luulemme olevan merkitystä ilmastolle.

Jorma Malinen

Oikeusnotaari

Uusikaarlepyy