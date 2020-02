Australia evakuoi yli 200 kansalaistaan risteilyalukselta – Japanissa perutaan tapahtumia koronaviruksen takia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Australia evakuoi yli 200 kansalaistaan Japanin Jokohaman satamassa koronaviruksen takia karanteenissa olevalta risteilyalukselta.

Australian pääministeri Scott Morrisonin mukaan australialaiset siirretään laivalta keskiviikkona ja heidät viedään lentokoneella Pohjois-Australiaan uuteen 14 päivän karanteeniin.

Australialaisten mukana laivalta evakuoidaan myös joitain uusiseelantilaisia. Heidät siirretään myöhemmin Australiasta Uuteen-Seelantiin.

Risteilyalus Diamond Princess on ollut karanteenissa Jokohaman satamassa 4. helmikuuta lähtien, koska laivalta Hongkongissa pois jääneeltä matkustajalla todettiin koronavirus. Tähän mennessä 350 laivan matkustajalla on todettu koronavirus. Heistä 24 on australialaisia.

Laivalla oli helmikuun alussa 3 700 matkustajaa ja miehistön jäsentä, mutta alukselta on siirretty koronavirustartunnan saaneita ja yli 80-vuotiaita maihin hoitoon tai eristykseen.

Australian terveysviranomaisten mukaan uusi karanteeni on tarpeen, vaikka matkustajat ovat olleet jo lähes kaksi viikkoa erityksissä laivan hyteissä.

– Viime aikoina on ollut tapauksia, joten emme voi olla täysin varmoja, että tällä hetkellä terveillä laivalla olleilla henkilöillä ei ole virusta, Australian johtava lääkintäviranomainen Brendan Murphy sanoi Reutersin mukaan.

Yhdysvallat evakuoi Diamond Princess -risteilijältä varhain maanantaiaamuna noin 400 kansalaistaan.

Heidän kuljetetaan Tokion Hanedan lentokentältä Yhdysvaltoihin, jossa he joutuvat toiseen 14 päivän karanteeniin. Yhdysvaltain puolustusminieriö on uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan valmistautunut eristämään Japanista saapuvat henkilöt armeijan tukikohtiin Kaliforniaan ja Teksasiin.

Laivan 44 yhdysvaltalaismatkustajalla on todettu koronavirus. He jäivät hoitoon Japaniin, kertoo Yhdysvaltain kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci.

– Henkilöitä, joilla on oireita, ei oteta evakuointikoneisiin, Fauci sanoi televisiokanava CBS:n haastattelussa.

Myös Kanadan, Italian, Hongkongin ja Etelä-Korean hallitukset ovat ilmoittaneet Reutersin mukaan suunnittelevansa kansalaistensa evakuoimista risteilyalukselta.

Japani ilmoitti maanantaina, että se rajoittaa suuria väkijoukkoja kerääviä tapahtumia Tokiossa, jottei koronavirus pääsisi leviämään. Keisari Naruhiton syntymäpäiväjuhla perutaan ja Tokion maratonille pääsee osallistumaan tänä vuonna vain ammattikilpailijat.

Naruhiton syntymäpäivät oli määrä järjestää 23. helmikuuta Tokiossa. Keisarin syntymäpäivä on Japanissa suuri tapahtuma, johon osallistuu yleensä kymmeniä tuhansia ihmisiä. Viimeksi keisarin syntymäpäivä peruttiin vuonna 1996, koska Japanin Perun suurlähetystössä oli panttivankitilanne.

Tokion maraton on yksi maailman suurimpia maratoneja. Tänä vuonna se kutistuu noin 180 ammattijuoksijan ja 30 pyörätuolikelaajan kilpailuksi koronaviruksen takia. Reutersin tietojen mukaan maratonin järjestävät ovat sanoneet, että 38 000 juoksijan osallistuminen perutaan.

Myös Kiinan ja Japanin välinen koripallo-ottelu, joka oli tarkoitus pelata tällä viikolla Tokion lähellä, siirretään myöhemmin pelattavaksi.

Kiinan Wuhanista liikkeelle lähteneeseen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut tähän mennessä 1 770 ihmistä, ja tartunnan saaneita on noin 70 000. Suurin osa tartunnan saaneista ja kuolleista on ollut Kiinassa.

Kiinan ulkopuolella virukseen on kuollut viisi ihmistä ja noin 500 on saanut tartunnan.

Arvioiden mukaan noin prosentti koronaviruksen saaneista kuolee tartunnan aiheuttamaan tautiin. Tautiin on kuollut pääosin iäkkäitä ja henkilöitä, joilla on ollut ennestään jo jokin sairaus.