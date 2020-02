Lukijan mielipide: Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen – On selvää ettei maapallo ole ikuinen kuten ei aurinkokaan

Meillä on vajavainen tieto, mitä nyt paljon puhuttu ilmastonmuutos tarkoittaa, puhutaan muutamien kymmenien vuosien muutoksesta. Sekoitetaan muutos tuhansien ja miljoonien vuosien aikana tapahtuneeseen muutokseen, on löydetty merenelävien fossiileja vuoristojen huipulta ja mammuttien fossiileja Siperiassa, tämä hämmentää meitä, onko meret olleet missä? Onko Siperiassa ollut päiväntasaajan elinolot?

Ilmeisesti ensin oli kuuma kaasukehän ympäröimä kiviainesta ja mineraaleja sisältävä pallo, pallon jäähtyessä alkoivat mantereet syntyä, mantereiden yllä ympäröivästä kaasuista alkoi eriytyä vesi. Syntyi mantereille elämää, jäähtyessä koko maapalloa ympäröi kiinteä kuori, joka oli ohut mantereet liikkuivat niin kuin on todistettu tieteellisesti.

Mantereet ja meret vaihtoivat paikkoja mantereiden törmäyksissä ja syntyi vuoristoja, oli valtavia maanjäristyksiä sekä tulivuorenpurkauksia. Nämä ovat tapahtuneet miljardien vuosien aikana, nytkin maapallo jäähtyy, mantereet kelluvat sulan ytimen päällä pallo pienenee sen jäähtyessä, laattojen saumoissa tapahtuu maanjäristyksiä mannerlaatat työntyvät toisiaan vasten ja toistensa alle, paine synnyttää tulivuorien purkauksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maankuoren paksuus 70–6 km on merten alla ohuinta, ihminen on päässyt vain noin 15 km syvyyteen. Ilmaston muutoksen tämän hetkinen vauhti on mikä syntyy ilman ihmistä tuhansien vuosienaikana, nyt kymmenien vuosien aikana. Elämme silmän räpäystä maapallon historiassa jona aikana ihminen on aiheuttanut muutoksen maapallon ekojärjestelmään, eläin lajeja tuhoutuu, jätelautat kasvavat valtamerissä, napojen jäätiköt sulavat merten pinnat nousevat.

Golfvirran vaikutus Suomen ilmastoon on noin 6 asteen keskilämpötilaa nostava, sen loppumisen vaikutus tiedeihmisten piirissäkin epäselvää, sen loppuminen vaatii ehkä 4–6 asteen keskilämpötilan kohoamisen. Onhan tästä ilmaston lämpenemisestä se hyöty että toistuvan jääkauden alkaminen siirtyy ehkä 50 000 vuodesta 100 000 vuoteen.

Tällä menolla maapallo saastuu ja ilmaston muutos tekee ihmisen elämisen mahdottomaksi jo muutamassa sadassa vuodessa. Saattaa olla että muutaman jääkauden jälkeen syntyy ihmistä muistuttava eläin laji jonka aivot ovat sen verran kehittyneemmät etteivät tuhoa elinpiiriään muutamassa sadassa vuodessa. Vaan toteavat arkeologissa kaivauksissa maapallolla olleen joku alkeellinen laji joka tappoi toisiaan ja kuoli omiin jätteisiinsä.

On selvää ettei maapallo ole ikuinen kuten ei aurinkokaan, jossain vaiheessa maankuori vahventuu saattaa purkaus reiät tukkeutua, tapahtuu ehkä valtava räjähdys miljoonien vuosien kuluessa niin kuin on todettu näitä tähtien räjähdyksiä avaruudessa.