KOKKOLA

Rock-henkinen teos, jossa soi paitsi jousisoittimet, myös sähkökitara. Dramaattinen, mutta toiveikas sävellys palavasta metsästä.

Esimerkiksi tällaisia teoksia syntyy kevään ja syksyn aikana Mäntykankaan koulun 4M- ja 5M-musiikkiluokkien sävellyspajoissa. 4M-luokan Siiri Kattilakoski, Joanna Tarvainen ja Veera Aro ovat Palava metsä -teoksen takana.

– Idea syntyi heti. Halusimme säveltää jotain, jossa on paljon tunteita ja dramatiikka. Ajattelimme, että jokin joka palaa on ainakin dramaattista. Dramaattista musiikkia on kiva soittaa, koska silloin saa soittaa voimakkaasti, kolmikko kertoo.

Sävellystyön he toteavat olevan "kivaa, välillä vähän vaikeaa". Sävellystyön valmistumiselle on selkeä deadline. Valmiit teokset kuullaan Loistavaa! -lasten ja nuorten kulttuuriviikolla marraskuussa ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin esittämänä.

– Se on ihan huikeata! toteaa Siiri Kattilakoski.

Sävellystyötä ovat ohjaamassa säveltäjät Sanna Ahvenjärvi ja Tapio Lappalainen.

Miten sävellystä opetetaan lapsille ja nuorille, jotka eivät sitä ennen ole tehneet?

– Sävellystyö lähtee lasten omista ideoista. Sitä ennen täytyy luoda ilmapiiri, jossa lapset uskaltavat kertoa ideoistaan, toteaa Lappalainen.

Joillakin on sävellykselleen valmis idea, toiset kaipaavat lisää inspiraatiota ja silloin kaivetaan esiin kuvia.

– Esimerkiksi Dixit-pelissä on hienoja kuvakortteja. Niistä voi koota kokonaisuuden, jossa on kaunis tunnelma ja sen ympärille voi kehittää tarinan, selvittää Ahvenjärvi.

Lappalainen sanoo, että sävellysprosessiin voi kuulua paljon tekstin tuottamista. Tarkka nuotinnus voi olla vasta sävellysprosessin viimeinen vaihe.

Oppilaita kehotetaan miettimään ja kirjoittamaan vastauksia erilaisiin kysymyksiin, ennen kuin säveliä kirjoitetaan paperille. Millaista tunnelmaa haetaan? Mitä soittimia käytetään? Millainen tempo on missäkin kohdassa?

– Nuotinnus vaatii treeniä, sanoja on helpompi kirjoittaa. Tällaisen pohdinnan avulla oppilaiden on helpompi keskenään keskustella siitä, mitä haluavat teokseltaan. Myös me pääsemme siten helpommin kiinni siihen, mitä oppilaiden päässä pyörii ja voimme auttaa heitä eteenpäin sävellystyössä.

Oppilaille on annettu vapaat kädet keksiä mitä haluavat, esitykseen liittyvät ratkaisut tehdään myöhemmin. Varmaa on, että kamariorkesteri soittaa teokset, mutta joukkoon saatetaan saada täydennystä esimerkiksi muista soittajista ja Lapsikuoro Sävelsäkistä. Oppilaat saattavat myös itse nousta lavalle yhdessä kamariorkesterin kanssa.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin tuottaja ja yleisötyöntekijä Aino Häli kertoo, että sävellyspaja on kamariorkesterin 400-vuotislahja Kokkolalle.

– Halusimme tehdä jotain spesiaalia Loistavaa!-viikolle. Tässä vaiheessa kukaan ei vielä tiedä millaisia teoksia kuullaan, mutta se mitä nyt on kasassa, on kuulostanut hienolta. Nuoret ovat olleet tosi innoissaan.