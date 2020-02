Kuka omistaa metsät? – Keskipohjalaismetsistä 78 prosenttia on yksinomistajilla ja maakunnassa on vähiten metsiä kuolinpesien omistuksessa

Next

Suomen metsäkeskuksen metsätilanteen johtavan asiantuntijan Antti Pajulan Antti mukaan Keski-Pohjanmaalle on tyypillistä metsien yksinomistus.

Suomen metsäkeskuksen metsätilanteen johtavan asiantuntijan Antti Pajulan Antti mukaan Keski-Pohjanmaalle on tyypillistä metsien yksinomistus.

Keski-Pohjanmaan metsien tila- ja omistusrakenne on hyvä. Positiivista on myös se, että kuolinpesien omistusta on suhteellisen vähän.