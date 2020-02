Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolassa panostetaan alueelle muuttavien maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kokkolan kaupunginhallitus nimesi kahdelle vuodelle monikulttuurisuusneuvostoon kymmenhenkisen jäsenistön.

Neuvosto on perustettu vuonna 2015 ja sillä alkaa kolmas toimikausi.

2000-luvulla Kokkola on vastaanottanut yhteensä 321 kiintiöpakolaista, kuinka moni heistä on jäänyt alueelle asumaan ei ole ihan selvää. Pakolaistaustaisia ihmisiä ei tilastoida erillisenä ryhmänä, vaan he näkyvät ryhmässä ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Toisaalta suuri osa pakolaistaustaisista on saanut Suomen kansalaisuuden.

Tilastoista katsottuna Kokkolassa asui vuonna 2018 1680 ulkomaalaistaustaista henkilöä, heistä 550 oli kansainvälisiä opiskelijoita

Kokkolan monikulttuurisuusneuvoston tehtävänä on parantaa muista kulttuureista saapuvien asukkaiden hyvinvointia edistämällä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, kannustaa maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä tuoda kaupunginhallinnossa esiin erilaisia toimintatapoja, joilla parannetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista.

Monikulttuurisuusneuvoston toimintasäännön mukaan neuvostoon kuuluu kahdeksan maahanmuuttajien edustajaa, edustajia kaupungilta sekä kaupunginhallituksesta ja Soitesta.

Monikulttuurisuusneuvostossa toimii seuraavan kahden vuoden ajan José Flores Vargas, Malloy Nyakwama, Nora Kodi, Marvin Mwangi, Serah Mukami, Morine Hawa Sesay, Mustafa Al-Juburi, ja Layla Adeli, sekä Pirkko Häli. Soite nimeää jäsenensä myöhemmin.

Neuvosto raportoi vuosittain toiminnastaan Kokkolan kaupunginhallitukselle.