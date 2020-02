Vuokratyö kasvaa kohisten – Työvoimapula vie yritykset vuokratyöfirmojen luukulle, eivätkä kaikki työntekijät edes välitä vakinaisesta työstä: Katso myös video!

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hyvän työllisyyden voisi kuvitella vaikuttavan niin, että vuokratyö vähenee ja vakinaiset työsuhteet lisääntyvät. Yllättävää on se, että vuokratyön määrä lisääntyy. Tähän on yksinkertainen selitys.

– Meillä on Suomessa lähes 50 000 avointa työpaikkaa ja työttömiä runsaasti, mutta yritykset eivät löydä työntekijöitä, sanoo Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Suomen suurimman henkilöstöpalveluyrityksen toimitusjohtaja tietää mistä puhuu.

– Yrityksillä ei ole aikaa eikä voimavaroja lähteä etsimään työvoimaa Suomen rajojen ulkopuolelta. Me hoidamme rekrytointia enenevissä määrin, sanoo Vanhala-Harmanen.

Hän luettelee muutamia työvoimapulan koettelemia aloja: teollisuuteen tarvitaan koneistajia ja hitsaajia, palvelualoille kokkeja ja asiantuntijatehtäviin ICT-alan osaajia.

– Ongelma on se, että myös Euroopan alueella on työvoimapula samoista osaajista. Niinpä rekrytointi on ulotettava Aasiaan ja Venäjälle, kertoo Vanhala-Harmanen.

Vuokratyöllä on siis kysyntää myös Kokkolassa. Paikkakunnalla toimii useita alan yrityksiä kuten Staffpoint, Barona, VMP, Manpower, Adecco – nyt katukuvaan ilmestyi myös Bolt.Works. Kokkolan liike on yhdeksäs viime vuonna Suomeen avattu, rekrytointipäällikön paikalla istuu Mari Martinoff.

– Tuntuu, että tarvetta on. Asiakkaita ja työntekijöitä riittää, kertoo Martinoff.

Työtä tuo yritysten työvoimapulan lisäksi kausityö ja sesonkipiikit. Pa-Ri Materia Oy myy toimistokalusteita ja tarvitsee työvoimaa, joka on paikalla silloin kun tarvitaan.

– Tämä sopii meille hyvin, koska työn tarve vaihtelee suuresti, sanoo aluemyyntijohtaja Jarkko Herronen.

Kun palveluita tarjoavia vuokratyöfirmoja on paljon, voisi kuvitella että hinnatkin ovat laskeneet?

– No, meille hinta ei ole kaikkein tärkein asia vaan se, että saadaan tekijöitä silloin kun tarvitaan, sanoo Herronen.

– Kyllä kilpailun myötä hinnat ovat tulleet alas. Ja mehän huolehdimme siitä, kuten muutkin alan yritykset, että työntekijät saavat vähintään TESsin mukaista palkkaa. Hyvä työntekijä saa vielä bonusta peruspalkan päälle, sanoo Martinoff.

Henkilöstön vuokraus on kasvanut tällä vuosituhannella miljardibisnekseksi. Alalla on yrityksiä jo noin 1200 ja vuokratyö kattaa työvoimasta koko ajan enemmän. Mikäli paljon puhuttu kohtaanto-ongelma jatkuu, henkilöstöpalveluyritysten kasvu jatkuu.

– Poliittisia keinoja tarvitaan. Eihän henkilöstöpalveluyritysten kansainvälinen rekrytointi voi olla ainut keino, sanoo Baronan Vanhala-Harmanen.

Kaikki vuokratyöntekijät eivät edes halua vakinaiseen työhön. Timo Vakkala on tehnyt uransa puolustusvoimissa ja nauttii nyt eläkettä. Hän tekee töitä silloin kun huvittaa.

– Tulen silloin kun se itselle sopii. Tämä on joustava homma molemmin puolin, kiittelee Vakkala.

//18.2. kello 12.06 Muokattu otsikkoa.