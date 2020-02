Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunginhallitus palautti aloitteen, jolla kaupunkikeskustan pysäköintiä yritettiin järkevöittää maankäyttötiimin vinkkelistä.

Alkujaan valtuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus jätti kahdenkymmenen muun valtuutetun allekirjoittamana valtuustoaloitteen, jossa muun muassa ehdotettiin Kokkolan kaupunkikeskustan ilta-, yö-, ja pyhäpäivien parkkeerausta muuttamista ilmaiseksi. Aloitteessa penättiin myös parkkeerauksen maksamisen joustavuutta mobiilimaksamisen avulla sekä järkevää yhdistelyä ilmaisen ja maksullisen pysäköinnin kanssa.

Tällä hetkellä Kokkolan keskustassa on runsaasti ilmaista parkkitilaa, mutta parkkiaika kadunvarsilla on rajoitettu 60 minuuttiin kiekkopaikoilla. Parkkikiekon käyttöpakko on voimassa myös iltaisin, viikonloppuisin sekä yöaikaan.

Parkkipaikkojen tarvetta ja keskustan parkkeerauksen ongelmia on puntaroitu muun muassa yrittäjäfoorumissa. Tammikuussa järjestetty yrittäjien kanssa pidetty keskustelutilaisuus poiki lausunnon, jonka mukaan toivottiin muun muassa kiekkopysäköintiä kaupunkikeskustassa päiväsaikaan muutettavaksi kahteen tuntiin, ilta/yö ja viikonloppuaikaan rajoituksetonta parkkeerausta, pysäköinninvalvonnan hölläämistä sesonkiaikaan. Maankäyttötiimi merkitsi lausunnon ylös.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maankäyttötiimi esitti maanantaina kaupunginhallitukselle parkkeerauksen muutosta muun muassa siten, että Rautatienkadun, Kaarlelankadun, Torikadun ja Kustaa Adolfinkadun osalta tunnin kiekollinen parkkiaika nostettaisiin kahteen tuntiin. Maankäyttötiimin esityksessä ei vapaaseen, kiekottomaan ilta- ja yöaikaiseen parkkeeraukseen päädytty.

Kokkolan kaupunginhallitus ei pöytään tuotua esitystä hyväksynyt, vaan esitys palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Lue täältä lisää:

Keskipohjanmaan toimittaja lähti pysäköinninvalvojan matkaan:

Keskipohjanmaa kävi kierroksella johtavan pysäköinnintarkastajan kanssa – Kokkolassa työskentelevä Päivi Parpala haluaa oikaista pysäköinninvalvontaan liittyviä oletuksia: "Emme me kirjoita virhemaksuja huviksemme"

Kokkolan parkkeeraus on puhuttanut muun muassa alueen yrittäjiä:

Kokkolan yrittäjien puheenjohtajan Olli Lindkvistin mukaan tunnin pysäköintiaika ei riitä: "Aiheuttaa merkittävää vahinkoa ja keskustan näivettymistä"