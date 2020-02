Puukauppa heikkeni viime vuonna Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla – Leuto sää ja lakot ovat rajoittaneet toimintaa alkuvuonna

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Uusi puukauppavuosi on alkanut odottavissa tunnelmissa Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomen yksityismetsien ostomäärä 454 000 kuutiometriä jäi reiluun puoleen edellisvuodesta. Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 180 000 kuutiometriä.

– Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa puukaupan luvut ovat samansuuntaiset kuin Pohjois-Pohjanmaalla yleisesti, kertoo metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara tiedotteessa.

Tilastointi on vielä kesken, joten Keski-Pohjanmaan tarkat ostomäärät eivät ole saatavilla. Metsänhoitoyhdistys Keskipohjasta kuitenkin kerrotaan, että vuonna 2019 puukauppa kävi heikommin kuin vuonna 2018.

Puukauppamäärät ovat ennakoineet vaikeita työmarkkinaneuvotteluja ja metsäteollisuuden lakkoja. Kemiallisen metsäteollisuuden lakko kesti kaksi viikkoa ja mekaanisen metsäteollisuuden lakko jatkuu edelleen.

Lakko tiputtaa myös yksityismetsien hakkuutarvetta tuotantoon. Toisaalta hakkuumäärät ovat edelleen suhteellisen isoja ja puukauppojen määrät vastaavasti pieniä, joten yksityismetsänomistajien pystyvarastot ovat huvenneet. Tämä saattaa näkyä kysynnän elpymisenä lakkojen jälkeen. Lakot osaltaan ovat tyhjentäneet myös lopputuotteiden ylitarjontaa markkinoilta.

Alkuvuotta on leimannut etenkin leuto sää, joka on vaikeuttanut puunkorjuuta. Talvikorjuukohteille ei ole päästy normaaliin tapaan, ja myös metsäteiden kantavuudessa on ollut ongelmia.

Erikoisen huono korjuutalvi kääntää puumarkkinatilannetta nyt päälaelleen ja ohjaa myös loppuvuoden puukauppaa ja hakkuumääriä. Tehtaiden puuhuolto on vaarantunut selvästi heikkojen korjuuolosuhteiden ja sulien penkkateiden takia.

Kelien takia on ollut jo tilanteita, ettei kuljetuskelpoisia tienvarsivarastoja ole yhtiöillä ollut juuri lainkaan.

– Normaalia, talven jälkeen teiden varsilla olevaa puuvarastosumaa ei tänä talvena muodostu, kertoo Kilpivaara tiedotteessa.