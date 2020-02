Teatteriarvio: Eeva Hakulinen loistaa pääroolissa Tampereen Teatterin Niskavuoren Heta -näytelmässä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hella Wuolijoki: Niskavuoren Heta. Ohjaus Liisa Mustonen. Ensi-ilta Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä 30.1.2020

Viisiosainen Niskavuori on varmasti kaikkein analysoiduin ja todennäköisesti myös esitetyin näytelmäsarja Suomessa. Se kuvaa suomalaisen sääty-yhteiskunnan muutosta 1880-luvulta 1940-luvulle saakka. Niskavuoren vahvat naiset ja heikot miehet, sosiaaliluokkien välinen vahva jännite, rahan ja vallan tematiikka – siinäpä aiheita jotka ovat innoittaneet suomalaisia teatterintekijöitä vuodesta vuoteen.

Mitä uutta tähän päivään Niskavuori-tulkinta voisi tuoda? Tätä pohdin ennen TT:n Niskavuoren Heta -näytelmän ensi-iltaa. Ovathan useimmat tähän saakka näkemäni Niskavuoret olleet toteutukseltaan ehtaa epookkia. Mielikuva viime vuosisadan alkuun agraari-Suomeen sijoittuvasta Niskavuoren rusthollista jossain päin Hämettä tuntuu olevan osa yhteistä kansallista muistiamme.

Tampereelle tehty tulkinta osaltaan vahvistaa tätä mielikuvaa. Mutta täytyy sanoa, että pelkästään myönteisesti. Liisa Mustosen ohjaus on uskollinen Wuoliojan tekstille ja roolihenkilöiden välinen dynamiikka on kohdallaan. Frenckellin pienehkö näyttämö muuntuu Mikko Saastamoisen suunnittelemilla liikuteltavilla puusäleikkö-elementeillä viitteelliseksi Muumäen pirtiksi. Myös Mari Pajulan puvustus ei väreillä juuri leikittele. Sarka on harmaata tässäkin esityksessä, ja hyvä niin

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Intensiivinen, kompaktisti pariin tuntiin puristettu tarina etenee kuin juna kohti dramaattista loppuaan. Mustosen mietitty ohjaus korostaa päähenkilö Hetan kykenemättömyyttä anteeksiantoon ja siihen kuinka syvälle sydämeen juurtunut katkeruus lopulta musertaa hänet. Hetan vastavoimana on aviomies Akusti, jonka pyrkimys hyvään kantaa hedelmää myös aineellisesti. Muumäen tilasta tulee lopulta alueen suurtila.

Niskavuoren vahvat naiset ovat usein suomalaisten naisnäyttelijöiden toiverooleja. Tätä väitettä tukee myös Eeva Hakulisen rooli työ Hetana. Hakulinen elää joka solullaan elämänhaaveissaan petetyn niskavuorelaisen säätyläisen tyttären tuskaa. Hetan kovuus kouraisee katsojaa viimeiselle penkkiriville saakka. Hakulinen on sikälikin kiinnostava valinta Hetan rooliin, että hänen sanoisinko eteerinen habituksensa ei vastaa mielikuvaa hurjasta tahtonaisesta. Lopun dramaattinen murtuminen on koskettavuudessaan osa tamperelaista teatterihistoriaa. Yksikään silmäpari ei voinut ensi-illassa esityksen kliimaksia liikuttumatta seurata.

Alun ylitulkinnasta päästyään TT:llä vieraileva Teijo Eloranta on erinomainen valinta hyväsydämisen ja työteliään Akustin rooliin. Eloranta rakentaa alun alistuneestikin myötäilevästi Akustista loppua kohden aktiivisemman toimijan joka hallitsee ovelan pelin, oli kyse sitten maakaupoista tai vaimon nimikirjoituksen saamisesta torpparikontrahtin purkuun.

Jos näkemys on kohdallaan, niin klassikkoa ei ole tarve päivittää määränsä enempää. Näin on TT:n Hetan kohdalla. Se on tiukasti uskollinen alkuperäistekstille, mutta tulkinnan tasolla verevästi ja vahvasti läsnä tässä ja nyt.

Jussi Kareinen